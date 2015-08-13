《KEMP专栏》低油价寒流来袭 美国页岩油商第二季巨亏

美国北达科他州一处油田中的钻井。 REUTERS/Andrew Cullen

路透伦敦8月12日 - 北美领先的油气生产商公布，尽管削减成本并增加产量，但第二季仍录得巨额亏损。

美国10家最大的独立油气生产商公布，第二季总计亏损近150亿美元，上年同期为盈利约35亿美元。

另外3家独立油气生产商仍盈利，但净利仅有6,600万美元，低于上年同期的逾10亿美元。

这13家企业中，有11家已经增产，较上年同期增产30%甚至更多。

大多数企业公布，他们能将每个油井钻探和完工的平均成本较2014年底减少约20%。

每口油井的平均产量已经提高，因为钻塔被重新安置到主要页岩区块的最稳定生产区域内。

Pioneer Resources(PXD.N)8月5日对分析师表示，在位于德州西部的Spraberry Trend油田，从开凿一口新油井到投产，时间已缩短至25天。

其他页岩油生产商通过最大程度标准化钻井和完井作业，亦报告获得类似的成本削减和效率提高幅度。

不过尽管效率提高，生产商在应对美国油价重挫上仍力不从心，在2014年第二季到2015年第二季期间，油价从103美元大跌44%，至每桶58美元，天然气价格亦从每百万英热单位(BTU)4.58美元下滑40%，至2.73美元。

北达科他州最大产油商之一Continental Resources (CLR.N)对分析师表示，拜西德克萨斯中质油(WTI)每桶59.83美元的均价所赐，6月的现金流为正值，如果今年下半年WTI油价仍在60美元，那么现金流动将维持中性。

但问题是第三季迄今，WTI均价已经挫跌至不到49.50美元，眼下报43美元。

多数生产商有信心能进一步压缩成本且提高效率，但要想跑赢油价跌势越来越困难，而且整个行业第三季看来还将亏损更多。

**油企不愿增产**

EOG Resources (EOG.N)是屈指可数的、还能在4-6月期间保持盈利的独立油气生产商之一，尽管只是勉强维持获利。该公司拥有最具潜力的油田开采区和最高的生产效率，他们表示在每桶50美元的油价环境下，可以实现30%的税后回报。

但EOG对投资者称，公司将专注于改善回报，而非提升产量。“在油市的再平衡明确落实以前，我们不想提高产量。”EOG执行长Bill Thomas在8月7日表示。

“我们不愿在持续低价的环境下增产。”EOG的运营长Gary Thomas也如此确认了公司立场。

EOG认为，当前油价水平是不可持续的，市场将很快进行调整，因为市场上的燃料需求强劲，而美国产出增长却在放缓。

公司称如果油价保持在当前低位，那么预计美国页岩油产量在2016年将继续下降，其他非OPEC国家的供应也将下滑。

公司已经尽可能的推迟资本支出，等待油市重新平衡的迹象和油价的反弹。(完)

(编译 许娜/孙茉莉/高琦 审校 王颖/于春红/陈宗琦)

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