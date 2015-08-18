《KEMP专栏》基金经理人原油期货空仓甚高 或有一波空头回补行情

美国北达科他州一处油田中的油井。 REUTERS/Andrew Cullen

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 戴素萍/于春红/王颖

路透伦敦8月17日 - 对冲基金上周仍异常作空美国原油，即使西德克萨斯中质油(WTI)的成本跌向2009年以来最低水准。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)，对冲基金和其他基金经理人持有的WTI相关期货和期权的空仓相当于逾1.93亿桶石油。

基金经理人之前从未有过这般多的空仓，除了3月曾短暂出现过，当时美国原油库存快速增加，且外界担心储油空间将要告罄。

预期价格将上涨的对冲基金家数要多于预期价格将下跌者，而且整体来看，石油多头的部位也增加，总计接近3.10亿桶。

但对冲基金的WTI多仓空仓比只有1.6:1，为近五年来最低，且低于5月中的4.6:1。(link.reuters.com/vyk45w)

由于以商品为主的基金经理人为多头倾向，因此该比率极为偏空。

在油价开始崩跌前的2014年5月和6月间，对冲基金的多空仓比在逾14:1触顶。

近期油价下跌最明显的特色是对冲基金变得更加偏空，而非减少偏空，价格则是进一步下跌。

油价下跌而越加看空并不合理。从理论上来说，当油价高涨，而不是已处于低位的时候，其还有更多下跌可能。

在6月16日至8月11日期间，美国原油价格每桶跌近17美元，或28%， 对冲基金将它们的空头部位从8,300万桶增加逾一倍，至1.93亿桶。

然而没有迹象显示，随着油价下挫，对冲基金削减空头部位，暗示许多基金经理认为油价仍有进一步大幅下跌的空间。

多数分析师仍持偏空看法，认为在页岩油生产商被迫再度关停钻机前，油价有可能再下跌10美元左右。

目前来说，期货市场的正价差结构使持有空头部位有利可图。

基金经理每月赎回即将到期的空头期货合约，并通过卖出价格更高的远期合约继续持有空头部位。

最终许多空头部位将被赎回并平仓，当出现空头回补升势时，或将导致期货合约大幅上涨。

而这正是3月中至5月中的情况，当时美国原油价格从42美元涨至60美元，因对冲基金将它们的空头部位从2.09亿桶减少至8,200万桶。

在美国原油价格触及至2009年后的新低时，投机空头部位如此之多，市场开始看上去再度空头过度。(欲浏览图表，请点选link.reuters.com/fam45w)

**等待时机**

关键问题是，什么因素可能会促使对冲基金开始回补空头？

显而易见的答案有：美国活跃钻机数再次下降，或有明确证据表明北达科他州和德克萨斯州石油产量开始下滑。

但目前而言，页岩油公司仍在增加活跃钻机数，尽管未来几周可能会下降以因应油价新一轮跌势。

今年5月和6月，北达科他州石油产量均小幅上升，因页岩油公司打出了更多高产油井。

今年最后四个月，美国原油库存料将上升。这是炼油厂问题、检修计划、正价差结构鼓励交易商填充储油罐等因素综合作用的结果。这应该会使西德克萨斯中质油(WTI)价格一直承压。

但在价格已经很低的情况下仍如此看跌是有风险的，因为空头回补涨势随时都会启动。从以往经验来看，这并不需要基本面上的触发，只要市场多空意见平衡发生变化即可。

当市场参与者集体看空(或看多)到一定程度时，很容易就会有少数人改变看法，进而导致更大范围的重新评估，因为没有一个投机者想要成为最后一个解除头寸的。

但目前而言，多数对冲基金似乎还在等待钻探活动再次放缓和产量下降的证据，然后再开始削减他们利润丰厚的空头头寸。(完)

(译文审校 龚芳/张荻/许娜)

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