《KEMP专栏》美国原油进口增加 正价差诱因鼓励囤油

图为美国加州Carson，位于居民区旁的壳牌公司储油设施。 REUTERS/Mike Blake

(本文作者John Kemp为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦8月20日 - 美国上周原油进口为今年以来第二次超过每日800万桶，使得原油库存意外增加，并将美国原油价格掼压至危机后的新低。

根据能源资料协会(EIA)，美国在8月14日止当周进口5,630万桶原油，高于前一周的5,300万桶。

这个增幅相当于有一至两艘的巨型油轮到港。每艘巨型油轮的载运量最高可达200万桶。浏览美国一周原油进口数据，请点选(link.reuters.com/vas45w)

商业原油库存增加了260万桶，进口增加是主要的原因，尽管BP位于美国印第安纳州的Whiting炼厂发生问题，使得炼厂加工量减少。

由于目前有很强的诱因让炼厂和交易商把原油库存量达到最大值，因此进口增加并不特别令人意外。浏览WTI和布兰特原油期货价差图表，请点选(link.reuters.com/sas45w)

期货价格呈现正价差，意谓着市场在9-12月间将为每月在美国储油每桶支付约0.75美元。

第四季正价差上周一度升至每月1美元左右，远高于租赁油槽及为库存融资的成本。

将原油炼化为汽油的炼油利润近日表现疲弱，但仍称得上是过去10年来高位水准。

若未计营运成本、折旧及税项，炼油业者将进口石油转化为汽油每桶可获利约17美元，高于去年此刻的11美元左右。

这对炼油业者而言是相当庞大的诱因，他们囤积相对便宜的原油，尽其所能地销售昂贵的汽油，并对冲以锁住丰厚的炼油利润。

未来数月，炼厂仍有相当大的空间可供储存，尤其是油槽。

美国商业原油库存持于4.56亿桶。但根据美国能源资料协会(EIA)，3月底仍有6.59亿桶的储存空间，如果扣除储油槽底部的话，仍有5.41亿桶的空间。

按理说，如果在库存空间用尽之前有适当的金融奖励，美国原油库存可能会再增加8,500万桶。

但与此相对的是，额外库存量可能已从3月就开始增加，目前的库存包含来自油管的约1亿桶、以及运送的其他石油。

但重要的是，目前仍有完整或剩余的部分储存空间，可供数千万桶额外原油储存。

只要有利可图而且尚有可用的存储空间，增加库存也在情理之中。其结果就是未来数周及数月会有更多油轮抵达美国，第四季统计的库存规模将上升。

进口及库存增长强劲是否为利空因素取决于考虑问题的角度。

一方面，进口和库存上升其实并非真正的新信息，是可以通过原油和汽油期货的价格结构预料到的结果。

另一方面，这显示出市场上的原油过剩程度。

期货市场仅仅因为原油库存出现相对较小的增长，便在几小时内将美国原油期货价格每桶拉低1.70美元，至2009年以来新低，这种情况凸显了市场人气已变得有多偏空。(完)

(编译 戴素萍/龚芳/陈宗琦/刘秀红；审校 高琦/李婷仪/许娜/张荻)

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