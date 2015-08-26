《KEMP专栏》向“失落的十年”取经：油市再平衡可能需要更长时间

图为美国加州Bakersfield附近油田的抽油机。 REUTERS/Lucy Nicholson

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp;编译 许娜/戴素萍/孙国玉/龚芳

路透伦敦8月25日 - 沙特阿拉伯及其石油输出国组织(OPEC)盟国目前指望需求强劲增长，以及非OPEC石油供应增长放缓，使油市在2016年重新恢复平衡。

但从1986年油价暴跌后“失落十年”的经验来看，市场重新恢复平衡所花时间可能长于部分OPEC国家及市场分析师的预期。

1985/86年油价暴跌后的17年，市场大部分时间都在艰难地应对供应持续过剩的问题。在2003年以前，实质油价一直未能有效升破1986年危机时的水平。(1965-2014年OPEC和非OPEC石油产量图表：link.reuters.com/qax45w)

油价下跌使得1986年后的石油消费持续强劲增长，扭转了1980-1984年需求下滑的势头。(1986年后OPEC和非OPEC石油生产和消费增长图表：link.reuters.com/bab55w；1985-86年油价暴跌前OPEC和非OPEC市场份额图表：link.reuters.com/dab55w)

1985-1989年间，非OPEC国家石油供应基本维持不变，因为油价下跌导致自1976年以来的勘探和生产荣景暂停。在这轮荣景中，非OPEC国家的石油产量激增。

但非OPEC产油国的供应并未减少，令一些石油部长感到失望。他们原先预期，非OPEC国家的产量减少将让OPEC国家有增产的空间。

从1991年起，非OPEC国家的供应再度开始迅速成长，直到2003年其速度大致保持与OPEC国家的增速一致。

OPEC成员国的产量在1986年后大幅增加，即使油价未有上涨。在1986年至1997年之间，实质油价基本上未变；同时OPEC日产量从1,850万桶增至2,950万桶。

沙特、伊拉克、伊朗、科威特及阿联酋全都增加产量并投资额外产能，以追求在油市占有更高市场份额。

非OPEC产油国产量意外的韧性十足，加上OPEC成员国本身持续增产，使得尽管消费量迅速增长，实质油价并未上涨。

1986年之后OPEC成员国成功地抢到了更多的市场份额，但未能实现他们屡次提及目标，即实际油价上涨。

直到2000年代初、也就是将近20年后，在非OPEC国家供应减少、以及中国和东亚其他地区需求激增的推动下，油价才得以实现持续上涨。

**油价终将迎来调整**

美国纽约时报在1985年7月8日发表了一篇很有见地的社评--“暂时性的石油过剩(An oil surplus - for now)”，石油专家Daniel Yergin在文中审视了导致油价下跌的因素，以及市场将如何最终实现反弹。

“考虑到通胀因素，1985年的美国油价基本上回到了1975年的水平，”Yergin写道，“造成这一局面的因素有四个：资源保护、衰退因素、经济活动乏力、以及非OPEC供应增加。这一切令我们进入供过于求、油价只能下跌的时代。”

Yergin还预计石油市场终将调整。“油价进一步下降将使投资者对大量既有和新增的能源投资失去热情。能源消费者最终会认为，资源保护性投资不的重要性减弱。而油企也将不再那么热心地在偏远地区开发新油田。”

“这是否意谓着全世界未来将再度面临能源方面的艰困局面？至少，在几年内不致如此。全球石油及能源供应过剩规模相当庞大...可望在相当多年内提供缓冲作用。石油价格将波动剧烈，变得更像其他大宗商品。”

对于减少投资终将削减闲置产能且供应过剩局面将告终这个论点，Yergin的看法正确，但就连他可能也会对要花到近20年时间而大为惊讶。

时光回到1986年，2015年的油市生态与当时存在着重要差异。目前需去化的闲置产能较少，日均不到200万桶，而1986年则高达600万桶。

在2010-2015年间，OPEC以外石油供应增长多来自页岩油，而非传统油田，部份分析师认为这使其对油价更敏感。

因此，或许这回油市调整的速度会更快，而不致再次出现“失落的十年”。但页岩油生产迄今所展现的韧性要高于多数分析师所预测，正如1980年代及1990年代的北海原油。

这回情况可能迥异，但对于消费增长将消化过剩的石油，进而在中短期推高油价这点，产油商也无法打包票。(完)

(译文审校 张荻/张若琪/徐文焰/于春红)

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