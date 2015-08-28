《KEMP专栏》节能政策将抑制石油需求复苏

图为美国马萨诸塞州Lowell的一家Haffner's加油站。 REUTERS/Brian Snyder

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 戴素萍/于春红/王兴亚/龚芳

路透伦敦8月27日 - 油价下跌应该会协助刺激发达国家的石油消费，重拾一些过去10年因油价成本从每桶不到50美元升至逾100美元而失去的需求。

1970年代两次的石油危机造成油价挫跌，之后在1980年代晚期至1990年代，石油需求劲升在市场重新平衡方面扮演了重要的角色。

随着石油危机的记忆变得模糊，加上油价长期相对偏低，让人变得自满，使得鼓励环保的节能投资和政策热情消退。

但鼓励未来数年进一步削减燃料需求的政策现已立法确立，这次要刺激石油消费增加恐怕会更加的困难。

在1970年代和1980年代，节能政策是为了因应能源价格和石油供应安全问题。

在2000年代，节能政策则是为了回应能源价格和气候变迁的问题，后者让节能政策更加牢不可破。

即使油价仍偏低，只要气候疑虑犹存，决策者也不太可能撤回在未来10年中生效的节能政策。

**需求下滑**

在2005年至2014年之间，经济合作暨发展组织(OECD)中富有国家的石油需求，在这十年内有七年是呈现下滑的。(link.reuters.com/nef55w)

据美国能源资料协会(EIA)数据，经济合作暨发展组织(OECD)成员国消费量每日减少近500万桶，或约10%。

仅美国一国，每日消费量就减少约175万桶，或约9%，各种燃料需求都下降，从汽油到柴油，再到航空煤油，不一而足。

但同期发展中国家消费量每日增加逾1,200万桶，仅中国每日就增加400万桶，确保了全球消费量持续增长。

不过，在2013至2014年期间，非OECD国家需求增长进一步放缓，而美国页岩油产量大增，导致油市供应过剩，从而不可避免地使油价大幅修正。

油市要想实现再平衡，部分必须依靠石油生产增速放慢，但OPEC成员国、页岩油生产商及其他生产商则抵制减产。

不过，主要还是依靠加快石油需求增速，尤其是发达经济体。

**交通量提高**

已有证据显示OECD成员国需求增加，受经济成长及燃料价格下跌影响，欧美交通量及燃料消费量提高。

据美国联邦公路管理局，美国截止6月一年的交通量较上年同期增长3%。

EIA公布的周度数据显示，美国目前的汽油消费量较去年同期高出多达50万桶/日。(相关图表：link.reuters.com/qef55w)

英国的情况类似。根据英国交通部，去年的交通量增加了2.4%。(相关图表：link.reuters.com/tef55w)

根据EIA，OECD国家今年的消费量将增长近50万桶/日，2016年进一步增长30万桶/日。

**燃油经济性标准不断提高**

交通需求占到OECD石油消费总量的三分之二，因此交通量和车辆燃油效率对石油需求有极大影响。

从1978年至1985年，为应对石油危机，美国政府将新车的平均燃油经济性标准(油耗标准)从每加仑18英里提高至27.5英里。

但到了1980年代末期燃油经济性标准被下调至每加仑26英里，1990年至2010年间一直维持在27.5英里，因为围绕能源安全的担忧消退。

然而，为了因应油价飙升以及气候忧虑，联邦政府出台监管措施，在2014年把平均燃油经济性标准上调至34.1英里，到2025年将提高至56英里。

轻负载卡车的燃油经济性标准2005年时为21英里，2014年为26.3英里，到2025年计划上调至最高40.3英里。(相关图表：link.reuters.com/wef55w)

即使油价仍低，但气候变迁疑虑犹存，因此不太可能大幅放宽上述标准。这对未来石油需求冲击颇大。

据EIA报告，在2014年至2025年间，汽车及轻型卡车的交通量料将增加16%。

但汽车及轻型卡车在美国的平均燃料效能料将自2014年的每加仑22.3英哩，增至2025年的28.5英哩。

交通流量增加但燃料效能提高，料将导致2014年至2025年间燃料消耗量自每日805万桶油当量，降至731万桶。(link.reuters.com/zef55w)

经济合作暨发展组织(OECD)多数其他经济体也出现类似燃料效能改善且燃料需求减少的现象，为对价格上涨及全球暖化疑虑的滞后反应。

经济周期性回升，加上未来两、三年油价下滑，发达经济体的石油需求可望因而受惠。

但与1980年代及1990年代情况迥异，石油需求将面临结构性政策改变的挑战，而后者在中期而言将抑制石油的消费。

保护措施的滞后效应，再加上气候疑虑，将成为限制石油需求增长及对2020年以前油价涨势极为不利的因素。(完)

(译文审校 李婷仪/许娜/陈宗琦)

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