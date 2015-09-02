《KEMP专栏》石油市场露出不理性的一面

撰稿 John Kemp；编译 王丽鑫/孙国玉/刘秀红/高琦

路透伦敦9月1日 - 上周四到本周一的三个交易日，美国原油价格跃升逾27%，就连最顽固的人士也应该会因此相信，石油期货市场既没效率，也不理性。

这波涨势让交易商、分析师和记者摸不到头脑，不明白之前两个月油价还稳步下跌，并且触及2009年以来最低水平，现在为什么骤然转向。

有各种可能的解释，包括全球股市反弹、尼日利亚管线问题、新数据显示美国石油产量下降，以及一些分析师把石油输出国组织(OPEC)月报解读为呼吁协调减产(《合作是保护石油未来的关键》，8月25日)。

但显然，单靠上述任何一个原因，或者结合所有这些因素都不足以解释，美国原油期货为何会在不到一周的时间便从38美元跳升至49美元。

更为重要的是，押注油价将进一步下滑的对冲基金，所持衍生品空头仓位仍异常之高。(link.reuters.com/pyk55w)

对冲基金多仓或空仓大量聚集，通常预示着价格骤然转向，就像今年3月一样。当时曾出现空仓积聚规模异常之高的现象，之后油价就急涨了18美元。

截至上周二(8月25日)，也就是油价开始大涨的两天之前，对冲基金及其他资产管理公司持有的空头期货和期权规模相当于1.57亿桶原油。

对冲基金持有的空仓规模几乎没有自两周前1.63亿桶的峰值减少，而且较两个月前增加了近两倍，当时仅为5,600万桶。

根据报告，持有空仓的对冲基金有61家(仅比高峰时减少四家)，平均空仓规模为257.5万桶(较高峰时仅减少28.7万桶)。

众多对冲基金如此坚定地押注油价进一步下跌，一旦有任何因素推动市场开始上升，无论这个因素多么微不足道，都有可能引发基金竞相回补空仓。

**行为因素**

原油期货市场相当于一个投票机，无数散户基于理性或感性表达着他们对未来价格走势的看法。它不是一个衡量器，可以通过精准而不带个人色彩的机制来评价供需基本面。

有关供需的新数据会在人们的大脑中被过滤，而买卖双方的心理因素的则在价格形成中发挥着决定性作用。交易商的预期一部分是基于自身对供需的估计，一部分则受到同事、客户及交易对手的影响。

油市就是一个社会群体，也和其它社会群体一样跟风跟潮，而非听命于物理定律规定的机制体系。虽说最后总要由基本面说了算，但心理因素在短期内更重要，而且这个短期可能会持续较长一段时间，几天、几周、几个月都有可能。

从6月中旬至8月底期间，对冲基金把越来越多的看空消息吹到市场里，强调供需面进展偏空，对看多消息却轻描淡写。随着越来越多的对冲基金建立起越来越大的空头仓位，油价真的跌了，似乎印证了他们的看跌预期，这正是亿万富翁对冲基金经理人索罗斯所谓反射交易(reflexive trading)的典型例证(《金融炼金术》(The Alchemy of finance)，1987年)。

但是这种策略奏效的前提是，消息面要越来越偏空，而且所有对冲基金都保持做空。而一待油价止跌回升，每个人都希望抢在别人前面回补空头仓位，这就很有可能导致空头回补热潮出现(《掠夺交易与争相退出(Predatory trading and crowded exits)》，Clunie，2010年)。

从某种意义上讲，空头回补反弹的真正触发因素其实无关紧要，这种事情迟早会发生，导火索可以是美国石油产量修正的报导，也可以是尼日利亚输油管道问题，或其它什么事情(《KEMP专栏》基金经理人原油期货空仓甚高，或有一波空头回补行情[nL3S10T07G])。

油价像过去几日那样的大幅波动，根本没必要非得有个重大理由来解释。在一个复杂系统中，哪怕一个小小的触发事件，也可能通过正反馈系统及连锁反应，引发较大幅度的价格波动。

**讲故事**

许多基本面派人士觉得这难以让人接受。他们不断为油价波动找寻符合逻辑的合理解释。

想解释清楚“为什么”的心理需要，以及对“下一步将发生什么？”的探寻，都属于人类最古老和最基础的本能。

几千年以来，人类为了让周遭人事物显得合理而提出各种故事。

在那些最能令人接受的故事里，原因和后果通常都有适当的比例，并且按照既定计划合理展开。随机事件、混乱和意外都令人不安，都不会出现在一个好的故事里。

但石油市场同其他金融市场一样，是一个由人类交易员组成的社群，而油市的行为并不总是理性且合乎逻辑。有太多价格跳涨暴跌事件，与基本面的关系非常薄弱，甚至根本没有。

正是这种无序的行为让市场变得如此有意思和不可预测。最成功的交易员都乐于坦然接受这点，即便这让基本面主义人士难以置信。（完）

(编译 王丽鑫/孙国玉/刘秀红/高琦 审校 许娜/郑茵/徐文焰/蔡美珍)

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