《KEMP专栏》对冲基金回补油市空头 重头戏还在后边

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 王颖/孙国玉

路透伦敦9月7日 - 在最近的涨势中，对冲基金只回补了一小部分美国原油期货和期权的空仓，这意味着还将会出现很多空头回补买盘。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五发布的数据，截至9月1日收盘，基金经理持有相当于1.36亿桶的空仓。

纽约商业期货交易所(NYMEX)指标轻质低硫原油期货合约的空仓已从三周之前的1.63亿桶高点下降，但仍比6月中旬的5,600万桶空仓高出一倍多。(图表：(link.reuters.com/set55w)

实际上，上周有可报告空仓的对冲基金数量还从61家增加至66家，且没有减少迹象。这表明很多基金依然看空，并且准备做空。(图表：link.reuters.com/xet55w)

但对冲基金的平均空仓水平则下降了逾50万桶，从257.5万桶降至210万桶以下，降幅20%。

对冲基金平均空仓规模自8月初以来已减少近30%，当时接近290万桶(link.reuters.com/vet55w)。

6-8月期间建立的空仓异常密集，这是市场大幅反弹时机成熟的一个清晰提示信号。

同样的情况3月也曾出现，当时在西德克萨斯中质油(WTI)价格反弹40%之前曾出现一波密集的空仓。

9月1日止当周西德克萨斯中质油价格上涨了6美元或15%，其涨幅一度接近10美元或25%。

但对冲基金空仓规模仍接近纪录水平，这表明未来还会有更多的空头回补。(完)

(译文审校 张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。