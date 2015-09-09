《KEMP专栏》考量产业结构改变 美国原油库存或许较表象更为紧俏

美国北达科他州一处油田中的钻井。 REUTERS/Andrew Cullen

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 王丽鑫/刘秀红/王颖/陈宗琦/李春喜

路透伦敦9月9日 - 石油交易和存储自身成为一项重要业务，与生产和炼油业务区隔开来，这个现象的崛起，改变了过去10年美国石油市场面貌。

2014年底时，存放于炼厂和油槽场的原油、管线和驳船运送中的原油、以及油田的油库储油，总量超过3.9亿桶。

据美国能源资料协会(EIA)年度数据，自2004年底以来，商业原油库存攀升逾1亿桶，增幅接近38%。

到2015年4月底时，商业库存又增长1.05亿桶，至创纪录的4.91亿桶，因国际油市供应过剩，石油流向炼厂和油槽场。

即便经过了一个强劲的夏季驾车旺季，美国炼厂也以创纪录的速度把原油加工成汽油和其他油品，但8月底时库存仍然高居4.55亿桶。

但把库存上升当作周期性供需失衡迹象来关注，掩盖了深层次的结构性改变，这种改变已导致产业内库存较10年前上升。

**运营需求**

库存的增长有部分归因于和美国国内石油生产活动增加相关的运营需求，意味着有更多原油储存于油田油槽、以及通往炼厂的铁路油罐车及油管中。

据EIA的数据，截至2014年底，油田设施所储存的原油数量已较2004年底的1,600万桶翻了一倍，达到3,200万桶以上。

大多数的合约性库存增幅从2009年起就已发生，且大致与同期以来国内原油产量的63%增幅相当。

在此同期，存储于从油田到炼厂途中的铁路油罐车、驳船和输油管道中的石油也大大增加。

据EIA的数据，自2011年以来，在途运输的石油数量已增长2,200万桶或30%，至9,700万桶。2011年是有记录可循最早的年份。

不幸的是更早的年份没有可比数据，但从2004年起，在途运输的石油数量几乎可以肯定是增加得更多。

**正价差扩大**

期货市场正价差更加一致性地趋于扩大，也激励原油库存上升。

2005年之前，美国原油期货市场有三分之二的时间处于逆价差，正价差只占大概三分之一的时间。

而2005年之后正好颠倒过来，将近80%的时间处于正价差，只有20%的时间为逆价差。

在1984-2004年，美国原油期货第一个月与第三个月合约之间的平均逆价差为每桶41美分。

但2005-2015年间，两种合约之间的正价差则接近99美分。(link.reuters.com/pyv55w)

正价差鼓励市场参与者、交易员和炼油厂增加库存，因为这有助于通过“买现卖期”策略弥补储存和库存融资的成本。

有多种理论可解释为何原油期货市场的价差结构会在2005年前后发生变化。

这种结构性变化，与养老基金等机构投资者对大宗商品资产类别的买兴增强有关。

一些分析师表示，机构投资者和对冲基金更多参与，导致原油期货市场的“金融”味更浓。

油市出现近乎永久性的正价差，可归因于金融参与者的长期偏好。

**建立并填满库存**

不论原因为何，交易由逆价差转为正价差成为常态，与库存大量增加不谋而合。

实货市场也做出调整，藉由建立更多储存空间，满足囤积更多库存的需求。

炼厂现场储存容量的变化并不大，仍为1.5亿桶左右，2004年为1.56亿桶，1994年则为1.64亿桶。

但油库储存容量业已大增，这类储存量大多提供给交易商进行短期或长期租赁。

根据EIA，油库与地下库存容量已由2011年3月的3.07亿桶，跳升至2015年3月的3.91亿桶。

可惜的是，可供比对数据最早在2011年才出现，但与2004年相较，油库的储存容量可能已有相当可观的增长。

**结构性调整**

推断究竟是库存先增加，还是先出现正价差(远期升水)，很难得出一个结论。

是出于业务运作上的需求、而需要在油库和管道中握有更多库存，才迫使期货市场出现正价差？还是由于期货市场出现正价差，激励了油库的库存增长？答案可能是既有业务运作的需要，也有金融方面的因素。

无论哪个因素，大概自2005年以来实体油市和金融市场都已经发生转变，实货库存水平更高，正价差交易也更多。

如果将库存水平与美国炼厂日加工原油数量相比，这种结构性转变就愈发明显。

由于库存占用资本，对于企业来说是成本，除非可以通过套利策略在正价差市场进行融资。

从1985-2004年之间，随着石油产业采用低库存的策略，商业库存持有的原油数量由可供炼厂26天的消费量降低至仅18天。(link.reuters.com/syv55w)

但从2005年以来，库存数量稳步增长，到2014年底已经上升至可供炼厂24天的消费量，为1992年以来最高。

此外，油库、租赁的存储设施和输油管也都存有额外的库存，而不是存在炼厂。库存增加有些是出于运营的需要，有些完全是出于金融方面的因素。

**重新思考库存水平**

持有更高库存的结构性转变，应会促使各界重新考虑市场认为“正常”的库存在何种水平。

2013年7月至2014年8月期间，美国的原油库存在3.5亿至4亿桶左右。但是期货市场第一个月至第三个月罕见地出现大幅逆价差，说明库存水平的低位已引发不安，需进一步增持。

从绝对值而言，库存总量已接近纪录高位，但是如果考虑到增多的矿区库存(1,600万桶)、更多的在途运输原油(至少2,000万桶)及更高的炼厂加工量，经过对这些因素调整后，看来仍处于温和水准。

简单来说，美国原油库存在2013年下半年实际还处于相对较低的水平，经过2014年上半年及2015年第一波库存扩增后，恢复到了更为正常的水平，然后才有了过高的情况(link.reuters.com/vyv55w)。

如果说，2013-2014年的美国石油市场在3.5亿至4亿桶库存水平时感到相对吃紧，那么当前4.55亿桶的库存水平似乎并不像一些观察人士指出的那样过多。

美国原油库存4.9亿桶的水平无疑是庞大的，不过市场可能认为，库存大大高于4亿桶才能重归平衡状态。

有意思的是，期货市场目前第一个月至第三个月出现约1.18美元的正价差，与2005年以来的平均值0.99美元高不了多少。

此正价差表明，美国石油市场仅仅略显供应过剩，预计未来数月会有足够多的可用存储空间来容纳库存。

更广泛地说，油市观察人士需要更新对“正常”库存水平的假设，以以因应自2005年金融化启动、及尤其是自2009年来美国产油量大增所引发的运营及金融变化。(完)

(译文审校 蔡美珍/李婷仪/郑茵/张明钧)

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