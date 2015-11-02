《KEMP专栏》油市震荡甚于以往 大起大落走势层出不穷

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home/编译 戴素萍/陈宗琦/李爽/龚芳

路透伦敦10月30日 - 根据价格变动的标准指标，和2008/09年金融危机以来的任何时候、以及1991年之前的情况相比，今年油价走势更加震荡。

然而，一些震荡增加的情况比实际情况更明显。目前油价已从每桶100美元腰斩至不到50美元，每桶每1美元的变动，换算成百分比变动率会更大。

商品期货交易委员会(CFTC)主管上周在会议上警告，自年初以来，油市已经历了35次的闪电式走势。

CFTC主席马萨德对闪件的定义是，在一个小时内价格波动至少200个基点，但会在同一个小时内又回到和初始情况差距75个基点内。

对于这样的定义，马萨德承认“有点武断”，而这个定义是出自2014年10月时美债价格大幅来回摆荡。

在2014年10月15日美东时间0933至0945之间，美债价格走势剧烈且大幅拉回，自1998年以来也只有三次有超过这天的震荡幅度。(2015年7月出版的“美国公债市场联合工作人员报告”)

在之前的情况中，公债价格大幅波动，与重大政策宣告恰好都有所关联，但这次波动率窜升与流动性降低，并没有明显的原因。

包括美股(2010年5月6日)与原油(2011年5月5日与2012年9月17日)等其他市场，都曾没来由地骤然出现闪崩。

在许多相同力量的作用下，这种闪崩事件发生的规模不等，可能是几秒钟、几分钟、几小时，甚至好几周。

闪崩其实就是金融市场大型泡沫与崩盘现象的压缩版，其中包括1929年、1987年与2007年的股市闪崩。

但在定义上必须小心处理，而且由于不同资产市场的波动性水平不尽然相同，因此应该依此进行调整。

**复杂体系**

行为经济学、财政学、电子工程、混沌理论与群体生物学等各种不同领域的研究人员，对复杂体系发生极端事件的可能性，一直都有广泛地探究。

Didier Sornette在2003年出版名为“股市崩跌的原因：复杂金融体系中的关键事件”一书，或许我们从中可以找到对待金融市场极端事件的最佳方法。

金融市场闪崩与连锁停电有许多相似性，后者周期性地导致电网崩溃，最著名的就是2003年8月美国和加拿大的事件。

当时一些电线与茂密的树枝相连导致连环事件，令美国和加拿大安大略省在不到五分钟的时间内有6,000万人无电可用。

在非线性关系和正面回馈特征明显的复杂体系中，系统中最初的环境出现一些细微变化，结果却可能发生很大不同。

微不足道的原因可带来明显效果的想法，打破了人们头脑中的有序意识(人们认为因果之间应成正比)，但实际上这是非常正常的事。

这有助于解释，为什么大宗商品和其他金融市场禁止价格波动程度超过高斯分布或正态分布呈现的预期水准。

Benoit Mandelbrot在1960年代对棉花市场逾百年历史所做的研究，即可证明大宗商品价格这波震荡实属非比寻常。(“投机性价格变动”，1963年）

**过度衍伸**

商品期货交易委员会(CFTC)将2014年10月15日美债市场发生的情况，正确解读为闪电式走势，且提及其他市场也经历闪崩。

但CFTC却错误地过度衍伸，将美国原油期货市场自2015年初以来出现的35次状况贴上闪电事件的标签。

把一个市场(美国公债)所发生的闪电事件标准沿用到另一个市场(西德克萨斯中质油-WTI)，无法说明这两个市场当中所存在的关键性差异。

大宗商品价格的波动远比债券更为剧烈。行情动荡在美国公债市场实属罕见，但对石油及其他商品而言则犹如家常便饭。参考图表请点选(tmsnrt.rs/1jTXtWC)

自1990年以来，WTI期货市场每日价格波动的标准差都在2.4%左右。在过去25年内，市场行情也意外的频繁大幅震荡。

通过将源自美国公债市场“闪崩事件”定义用于油市，CFTC大幅高估了油市上真正闪崩事件的数量。

CFTC以美国原油期货的百分比变动来定义波动率，这是衡量金融市场和大宗商品波动性的常用方法。

但自从美国原油期货自2014年中期腰斩以来，200个基点的波动只相当于每桶不到1美元，属于相当正常的日内价格波幅。

涨跌1美元在原油期货市场是正常起伏。

交易商对所有时间段经常出现的波动心知肚明，这是他们日常生活的一部分，也是市场交易如此具有挑战性的原因所在。

把这些正常交易状况贴上闪崩事件的标签，并得出关于市场运作的结论，这是不对的。(完)