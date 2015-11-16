《KEMP专栏》留意原油期约价差变化 技术性因素导致近来油价急跌

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦11月13日 - 周三和周四原油价格大幅下跌，近月布兰特原油期货大跌超过7%，来到逾两个半月最低。

导致油价下跌的因素很多，包括对市场持续供应过剩的担忧升温，库存增加，以及陆上存储空间耗尽的可能，将迫使更多原油转而存储在费用很高的海上。

美国石油协会(API)周二公布，上周美国原油库存罕见地大幅增长630万桶。

美国能源资料协会(EIA)周四确认，上周石油库存增加420万桶，现在的库存较上年同期高出1.09亿桶。

此外，还有其它许多偏空的基本面消息，比如石油输出国组织(OPEC)预测，2016年油市仍然供过于求。

不过油价也受到更多技术性因素的影响，其中包括12月布兰特原油期约今天到期，这往往降低了流动性，放大了价格波动。

**关注价差**

最有意思的价格波动并不是现货价格，而是不同到期时间的期货合约价差变动。(图表：tmsnrt.rs/1N1eOd1)

未来六个月期货价格的整体走势在过去四周一直趋软，因市场关注重点由石油需求强劲重新转回供应持续过剩的局面上。

过去10个交易日中，西德克萨斯中质油(WTI)和布兰特期货合约不同期限的价差收窄情况均表现得尤为明显。

不过价差走软主要集中在到期时间最接近12月的合约上，而2016年晚些时候的合约相对变动不大。

对于布兰特和WTI合约而言，12月和1月到期合约价差走软程度要远大于1月和2月到期合约价差。

WTI合约价差的波动主要发生在上周末，布兰特合约价差走软则是在周四出现。

12月布兰特和美国原油期货的突然下跌，可能更多是出于技术面原因，而非基本面推动。

近月合约在临近到期时经常会出现奇怪的表现，因为仓位要向前延展，流动性也要转向下一个近月合约。

由于恰好跨越年底阶段，12月和1月合约之间的价差走势尤其不同寻常。

许多企业基于会计因素而最小化他们的年末实货库存，因此在12月31日以前卖出期货，而后到了1月再度买回。

对于年末这种卖出又买回的交易，有一个很活跃的市场，大量市场中间人将安排此类交易，附带着尽力平衡对冲和期货仓位。

鉴于此，布兰特和美国原油期货的12月-1月合约价差的突然转变就并不令人惊讶了，因为这或许和期货仓位调整以及对冲相关，而非基本面影响。

同理，现货价格在过去几天的突然下跌，也可能仅仅是反映了近月价差的技术面变化，而并非供需基本面有大的改变。(完)