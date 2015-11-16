《KEMP专栏》留意原油期约价差变化 技术性因素导致近来油价急跌

《KEMP专栏》美国原油产量增加 OPEC减产效果打折
据美国能源资料协会(EIA)，截止2月的五个月，美国原油产量增加逾45万桶/日。(http://tmsnrt.rs/2oWkQpl)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Kemp
路透伦敦11月13日 - 周三和周四原油价格大幅下跌，近月布兰特原油期货大跌超过7%，来到逾两个半月最低。
导致油价下跌的因素很多，包括对市场持续供应过剩的担忧升温，库存增加，以及陆上存储空间耗尽的可能，将迫使更多原油转而存储在费用很高的海上。
美国石油协会(API)周二公布，上周美国原油库存罕见地大幅增长630万桶。
美国能源资料协会(EIA)周四确认，上周石油库存增加420万桶，现在的库存较上年同期高出1.09亿桶。
此外，还有其它许多偏空的基本面消息，比如石油输出国组织(OPEC)预测，2016年油市仍然供过于求。
不过油价也受到更多技术性因素的影响，其中包括12月布兰特原油期约今天到期，这往往降低了流动性，放大了价格波动。
**关注价差**
最有意思的价格波动并不是现货价格，而是不同到期时间的期货合约价差变动。(图表：tmsnrt.rs/1N1eOd1)
未来六个月期货价格的整体走势在过去四周一直趋软，因市场关注重点由石油需求强劲重新转回供应持续过剩的局面上。
过去10个交易日中，西德克萨斯中质油(WTI)和布兰特期货合约不同期限的价差收窄情况均表现得尤为明显。
不过价差走软主要集中在到期时间最接近12月的合约上，而2016年晚些时候的合约相对变动不大。
对于布兰特和WTI合约而言，12月和1月到期合约价差走软程度要远大于1月和2月到期合约价差。
WTI合约价差的波动主要发生在上周末，布兰特合约价差走软则是在周四出现。
12月布兰特和美国原油期货的突然下跌，可能更多是出于技术面原因，而非基本面推动。
近月合约在临近到期时经常会出现奇怪的表现，因为仓位要向前延展，流动性也要转向下一个近月合约。
由于恰好跨越年底阶段，12月和1月合约之间的价差走势尤其不同寻常。
许多企业基于会计因素而最小化他们的年末实货库存，因此在12月31日以前卖出期货，而后到了1月再度买回。
对于年末这种卖出又买回的交易，有一个很活跃的市场，大量市场中间人将安排此类交易，附带着尽力平衡对冲和期货仓位。
鉴于此，布兰特和美国原油期货的12月-1月合约价差的突然转变就并不令人惊讶了，因为这或许和期货仓位调整以及对冲相关，而非基本面影响。
同理，现货价格在过去几天的突然下跌，也可能仅仅是反映了近月价差的技术面变化，而并非供需基本面有大的改变。(完)
(编译 李春喜/刘秀红/高琦 审校 白云/郑茵/王兴亚)
据美国能源资料协会(EIA)，截止2月的五个月，美国原油产量增加逾45万桶/日。(http://tmsnrt.rs/2oWkQpl)
路透新加坡4月28日 - 随着铁矿石短暂一波大涨的兴奋情绪消退后，现在市场紧紧纠结的问题变成：究竟铁矿石的合理价位在哪里？
的确，一方面OPEC和其他产油国对减产的说法已经出现越来越多不协调音，另一方面现实情况是油市供应充裕，且全球存货水准的讯号则是好坏不一。