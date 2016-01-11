《KEMP专栏》油市疑虑罩顶 期权价格水涨船高

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp；编译 许娜/汪红英/郑茵

路透伦敦1月8日 - 在油价前景不确定性升高的情况下，石油期权(选择权)价格跳涨，表明对冲基金的强劲需求无法从小心翼翼的期权卖家那里得到满足。

一个月期布兰特原油隐性平值选择权波动率已升至53%，高于去年底的46%和11月中旬的34%。

在过去10年所有交易日中，目前隐含波动率的百分位数为95，而只有2008年底至2009年初金融危机期间百分数才持续高过这一水平。(tmsnrt.rs/1PiNzG9)

隐含波动率(市场预计的未来价格波动幅度)与实际波动率(近来价格波动幅度)之差已扩大至金融危机以来的最阔水平。(tmsnrt.rs/1PiKmpY)

以此同时，与看涨期权相比，看跌期权的价格正变得越来越贵，因市场担心短期内油价更可能下跌而非上涨。(tmsnrt.rs/1PiKuG4)

隐含波动率与实际波动率的巨大差距暗示，对看跌期权合约的需求远远超出了供给。

市场参与者似乎越来越相信，油价还需要进一步下跌才会引发危机，从而迫使页岩油生产商停止开采，并可能使石油输出国组织(OPEC)成员国不得不重新考虑他们的不减产决定。

美国经济成长显露放缓迹象，中国股市也下挫，同时沙特与伊朗的紧张关系预示OPEC成员之间竞争生产的局面将持续下去，因此这种看法也不再让人觉得不可思议。

另一方面，对冲基金仍有大量作空布兰特和WTI原油的仓位有待最终回补，有可能阻止油价进一步崩跌。

根据市场监管机构报告，2015年底，对冲基金等基金公司针对布兰特和WTI原油的空头仓位将近3.48亿桶，接近纪录高位。

布兰特和WTI原油合计空头仓位在三周前创下3.64亿桶的纪录高点，之后下降的幅度不足5%，大部分空头仓位仍有待回补。(tmsnrt.rs/1PiLJ81)

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