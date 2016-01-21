《KEMP专栏》中东地区经济放缓将降低石油需求增速

(本文作者为路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kmep

路透伦敦1月20日 - 过去十年，中东是除中国外石油消费增长最快的地区，年轻的人口结构和繁荣的经济刺激了燃料需求的飙升。

中东不仅仅是全球最重要的石油生产和出口地区之一，近几年来还成长为最重要的石油消费快速增长区域之一。

海湾地区国家越富裕，内部能源消费就越旺盛，从而带来更多的石油需求，这成为石油市场上的一个正向反馈循环。

这种正向的反馈循环在2004-2014年之间放大了石油荣景，不过目前却可能令情况更糟。

2004-2014年期间，该地区汽油、馏分油、燃料油和其它油品消费量的复合年均增速达到3.9%。

据BP的2015年全球能源统计回顾，中东地区的石油消费增速几乎是全球平均增速的四倍

2004年，中东原油和油品的每日消费量达到约600万桶，占全球总消费量的7%。

到2014年，这一数字已增长近50%至每日870万桶，占全球总消费量的大约9.5%。

2004-2014年，全球石油日需求量增长900万桶，其中中东增长280万桶，占到总量的30%。(tmsnrt.rs/20etate)

油价涨得越高，该地区国家的收入就越多，经济扩张就越快，而燃料消费也就更多。

由于气候极端、收入提高，加上补贴令燃油和电力价格低廉，中东国家的人均能源消费居全球最高之列。

据联合国人口司(UNPD)数据，2010年，沙特(沙乌地)阿拉伯人口从1980年的1,000万人增至2,800万人。

2010年，阿联酋(阿拉伯联合大公国)人口从1980年的100万人增至逾800万人。(参看2015年联合国经济和社会事务部报告“世界人口展望”)

沙特2013年的人均国民收入增至25,000美元，较1990年的7,000美元增长逾两倍。(参看世界银行2015年“世界发展报告”)

海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)成员国2000-2012年间的经济整体平均年增速为5.8%。(参看2015年国际货币基金组织报告“地区经济展望：中东和中亚”)

同时该地区的汽油、柴油和电力价格依然受到严格控制，并且给予高额补贴，因此价格在全球属于最低之列。

2014年海湾地区国家为化石燃料消费提供的补贴达到2,000亿美元左右，相当于全球总体化石燃料补贴金额的40%。(参看2015年IEA报告“化石燃料补贴数据库”)

据美国能源资料协会(EIA)的数据，这样做的结果就是海湾国家人均能源消费量比欧洲高出40%，比全球均值更是高出150%。

然而，由于原油价格自2014年6月以来暴挫了逾70%，海湾国家的经济增长正急速放缓，甚至可能陷入衰退。

由于油价下跌令政府收入减少，导致大幅预算赤字，多数海湾国家也已削减补贴并提高能源价格，而这将进一步抑制需求增长。

2015-2019年期间中东石油消费增长料较2010-2014年间明显放缓。

地区放缓令OPEC前景愈发复杂。OPEC目前依赖于全球石油需求加速增长，以消化部分过剩产出及创造更多石油出口需求。

中东石油需求增长放缓则意味着，OPEC要更加严重地依赖于中国、其它新兴市场和北美的需求持续增长，以帮助油市恢复供需平衡。

但全球股市下跌及全球经济形势愈发黯淡，使这些地区的石油需求前景全都恶化，进而加大了油价下跌压力和中东产油国的困难。(完)