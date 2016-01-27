《KEMP专栏》低油价可夸大油市的实际波动

图为哈萨克斯坦克孜勒奥尔达地区一处油田中的油井。 REUTERS/Shamil Zhumatov

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦1月26日 - 标题一：布兰特原油价格上周四和周五两日累计涨逾15%，是史上最大的两日涨幅之一。

标题二：布兰特原油上周四和周五两日累计每桶上涨4.3美元，这个两日涨幅较大但并不罕见，多数年份都会出现几次。

第一个标题描述了一个极少出现的情况，需要特别解释一下；而第二个描述的情况似乎更像是平日里常见的价格涨跌。

标题作者显然更喜欢第一种表述，因为它更令人兴奋；但这两个标题所描述的却都是1月21日和22日这两天完全相同的油价波动情况。

作者和分析师可用相对(百分比)波幅和绝对(美元)波幅这两种方式来衡量和表述价格波动。

理论上讲，如何衡量价格波动应该都没有关系。但实际上，衡量方式的选择却对价格波动给人的感受，以及如何报告市场波动有着巨大的影响。

相比百分比而言，用美元来表述的波动情况看起来更平稳一些。

由于油价绝对值已下跌，以美元衡量的波幅大致保持不变，但百分比波幅已大幅上升。(tmsnrt.rs/1RKEuw0) (tmsnrt.rs/1RKEFY2)

目前，油市的百分比波幅似乎异常高，但以美元衡量的波幅似乎正常得多，尤其是在2005年之后。(tmsnrt.rs/1RKEmMN)(tmsnrt.rs/1RKErQD)

以百分比衡量，布兰特原油继上周四上涨4.91%后，上周五再上涨10.0%。但这两日的价格变动分别相当于2.22和4.53个标准。

以百分比衡量，上周五的价格波动尤其异常，这么大的波动幅度自上1990年以来只出现过10次。(tmsnrt.rs/1RKEGes)

然而，以美元衡量，上周四和周五的涨幅分别为1.37和2.93美元，相当于1.22和2.61个标准差。

虽然以美元衡量，上周五的价格波动也有点异常，但自1990年以来比这更大的波动幅度出现了90次以上。(tmsnrt.rs/1RKELyQ)

布兰特期权的价格通常以百分比形式的隐含波动率来表示，这使得期权看起来更加昂贵，但如果转为以美元计价，则价格涨幅要小得多。

由于在2011年至2014年中的近四年间，每桶100美元上方的油价被视为“正常”，而现在，当油价基线大幅调低后，我们所面临的一个挑战是，对每日油价波动保持正确的判断。(完)