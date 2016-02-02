《KEMP专栏》对冲基金削减原油空仓 但油价走势仍待观察

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 陈宗琦

路透伦敦2月1日 - 上周对冲基金继续削减对油价将持续下滑的押注，因为石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯之间可能达成协同减产协议的猜测甚嚣尘上。

根据许多分析师，协同减产的可能性仍低，但这个猜测给油市带来更多不确定性，并令期货市场的价格呈现双向走势，一反之前一面倒的押注。

对冲基金与其他基金，对在纽约商业期货交易所(NYMEX)与ICE Futures Europe交易的西德克萨斯中质油(WTI)与布兰特原油三大主要合约的空仓押注，总计削减了2,900万桶。

根据监管机关与交易所公布的记录，期货与期权空仓总计减少了7%，由3.76亿桶降至3.47亿桶。

布兰特原油空仓减少的情况尤其明显，与之前一周相较，空仓总共削减3,400万桶，或25%。

1月26日止当周，WTI原油3月期约每桶跳涨1.88美元，3月布兰特原油更是劲扬3.04美元。

布兰特期约空仓大幅减少之际，WTI原油空仓实际上反而增加，新增的仓位都在ICE Futures Europe，而非NYMEX。

部分空仓似乎已从ICE的布兰特原油合约，转为ICE的WTI原油合约，后者空仓增幅略多于1,000万桶。

即使过去两周出现空头回补，WTI原油与布兰特原油空仓加总仍异常庞大。

不过据报10月中旬与1月第二周之间仓位飙高的势头--空仓由2亿桶大增至近4亿桶--可能已经停止。

问题的症结在于空仓规模减少，是否能促成空头出逃并引爆更多涨势，还是目前已经大致画下句点。(完)