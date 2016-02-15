《KEMP专栏》冬季暴风雪过后 美国炼厂紧盯汽油需求

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦2月12日 - 面对油品库存上升以及日益微薄的炼油利润率，美国的炼油商可能以削减原油加工量作为应对。这种预期导致了石油市场最近几日的动荡。

目前储存在全美炼厂、油罐、管线和油田的原油已超过5亿桶，比上年同期增加8,400万桶。

此外，另有8.36亿桶成品油和中间产品储存在炼油厂、油罐、管线和终端，同比增加7,600万桶。

美国能源资料协会(EIA)在2月10日发表的“一周石油状况报告”显示，原油库存位于纪录高点，油品库存也差不多是这样。

任何有关炼油商或许即将削减生产的风吹草动，都有可能极大地影响原油和油品价格。

**炼油厂获利颇丰**

过去一年，为了满足强劲的汽油需求，美国炼油厂蒸馏装置以创纪录的速率运转。

受经济增长、就业增加以及油价下跌影响，美国汽油消费量创10年多以来的最大增幅。

由于原油价格处于低位，但汽油需求和价格表现强劲，美国炼油厂利用原油和汽油价差获得丰厚利润。

每家炼油厂的获利情况不同，这取决于各家炼油厂能买到哪类原油，以及炼出来的成品油的配比情况。

但有一个计算炼油厂能获得的毛利润率的方法：假设炼厂每加工的三桶原油中，有两桶成为汽油，有一桶成为馏分油。

在2015年1月至8月中旬期间，按照3比2比1的配比，加工每桶原油的毛利润率均值为24美元。

但实际上，炼油厂还有很多成本，包括设备、劳动力及燃料、电力和铂催化剂等投入成本。

把所有其他资本和经营成本都考虑在内，多数情况下净利润率都大为缩窄。

尽管如此，2015年头八个月左右的炼油毛利润率和净利润率仍算得上是10年来最有吸引力的，为此炼厂开足马力。

由于驾车方面需求强劲，汽油库存可供消费的天数与长期平均水平一致，特别是在根据消费增长进行调整后。(tmsnrt.rs/1Whzbmi)

然而柴油需求较为迟滞，导致馏分油库存上升；2015年底时比上年同期高出2,700万桶，约为22%。

接近年底时炼油毛利润率下滑，8月中旬至12月底平均仅为14美元。到2016年2月初，3-2-1裂解利润率已降至略高于每桶11美元的水平。(tmsnrt.rs/1Whzeyi)

成品油和半成品库存已经比2015年2月时上升7,600万桶，将近10%。

要命的是，从12月底开始，汽油及其原料的库存已开始急升，在2月初达到2.56亿桶，较上年同期增加1,300万桶。

**天气恶劣的冬季**

燃料消费因一系列各种因素而受到打压，一些可能是极短期因素，而另外一些影响时间或许较长。

柴油需求因全球范围内运输业放缓而受到冲击，而厄尔尼诺(圣婴)现象不利取暖油消费。

厄尔尼诺现象是一种周期性现象，本次其影响应在2016年中期消退。

运输业放缓历经时间更难预料，这要看美国和全球经济的表现，以及美国企业打消库存的速度。

2015年最后三个月汽油消费走疲，2016年1月再度走软。汽油消费增长一直远快于馏分油消费。

近期汽油消费放缓，可能部分要归因于1月初袭击美国中西部的洪灾，以及近1月底时席卷东部沿岸的暴风雪。

恶劣的天气导致1月汽油库存意外快速增加，这令汽油价格承受下行压力。

恶劣天气的影响应该是短暂的。最近一周，汽油消费已强劲反弹。

在冬季结束时，美国炼厂的汽油库存可能略高于正常水平，但应该可以利用系统的正常弹性加以消化。

很多炼厂在2-4月期间关闭原油蒸馏塔和其他炼油装置，在这段通常是一年中燃油需求最低迷的时间进行常规设备维修和升级。

在设备维修期间，汽油和其他成品油库存通常会下降。通过提前关闭炼油装置，延长停产时间，以及推迟恢复生产，多数炼油厂应该能在不引起太大混乱的情况下将库存削减至目标水平。

这样做的结果可能是原油库存进一步增加，但增长将相对温和，而且应该已在市场的预料之中，因为这属于合理的可预知事情。

炼油厂和交易商所面临的最大问题是，2016年剩余时间汽油消费是会继续迅速增长，还是会出现较为温和的增长。(tmsnrt.rs/1WhzgWW)

就业增长依然稳健，较低的汽油价格应该会继续鼓励驾车者更多地去开车，并购买发动机排量更大的汽车。

但工业领域举步维艰，很多企业称对投资更加谨慎，而且金融市场今年开局动荡。

目前仍不清楚的是，燃油价格下跌的好处有多少已影响到汽油需求，以及还有多少好处尚没有实现。

美国、印度和中国的汽油消费对去年全球燃油消费增长的贡献最大。

因此炼油厂和交易商将继续焦虑地关注一切蛛丝马迹，从中判断这种强劲的需求是会重现，还是会在更加严峻的经济形势中败下阵来。(完)