《KEMP专栏》原油都去哪儿了？失踪原油与市场再平衡

俄罗斯卢克石油公司位于科加雷姆的石油管线上，一名工人正在检查油管阀门，摄于2016年1月25日。 REUTERS/Sergei Karpukhin

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦3月8日 - 据国际能源署(IEA)的数据，2014/15年全球原油产量超出用量的部分略多于10亿桶。

2014年产量平均较用量多出90万桶/日，2015年平均多出200万桶/日(tmsnrt.rs/1pvIEw8)。

这些据称已生产出来但未被消耗掉的10亿桶原油中，大约4.2亿桶存储在经济合作暨发展组织(OECD)成员国的陆地上。

7,500万桶据信存储在海上，或者由油轮从油田运往炼厂的运输过程中。

还剩5.5亿桶“失踪”了。这部分原油显然生产出来了但未被使用，而且在库存统计数据中看不到。

失踪部分被列入IEA月度原油市场报告中的“调整杂项”一栏，作为产量、使用量与报告库存变动之间的数字落差。

这个项目反映OECD国家数据的误差、IEA对于非OECD国家供需估计的误差，以及OECD以外国家未被记录的库存变动。

IEA数据目前显示，2014年调整杂项为50万桶/日，2015年是100万桶/日。

自1970年代以来，IEA统计数据中一直存在失踪原油。

以长期来看，短少及浮报这两个方向的误差都出现过，最高达100万桶/日甚至200万桶/日(tmsnrt.rs/1pvIBjQ)。

多数时间里，油市不关心“调整杂项”。但当这项数字变得很大的时候，不管偏向好的方面还是不好的方面，通常会引起争议。

**误差和遗漏**

上一次“调整杂项”出现如此高的正值(暗示市场供应过剩)还是在1997/98年，当时此事引发了对IEA统计部门的激烈批评。

批评人士指责IEA高估了供应，同时低估了需求，从而令人产生供应过多的感觉，进而压低了油价，并导致石油行业遭遇不必要的艰困时期。

美国参议院预算委员会主席Pete Domenici要求美国审计局就IEA的统计数字，以及石油失踪的问题展开调查。

美国统计局在1999年5月发布的报告中总结道，“石油失踪并不是一个新问题，失踪石油的数量和流向会随着时间推进而有变化。”

“在历史上的任何时候，IEA公布的石油供需和库存数据都可能出现某种程度的高报或低报。”

“要定量判断这些失踪石油中，有多少是缘于统计手段的局限，还有多少是未报告的实货库存”根本是不可能的。

在1997/98年，IEA认为失踪的石油大多流入了OECD以外的仓库，因此未计入OECD的库存。而这一次，2014/15年下落不明的5.5亿桶石油中，很可能也有一部分进入到OECD之外的仓库中。

众所周知，中国政府曾经补充过战略石油库存。此外有更多石油可能成为中国和其他非OECD国家的商业库存。

但失踪的石油当中，或许至少有一部分应归因于IEA高估了供应或低估了需求。

**清空过剩库存**

关于这些失踪石油流落何方，以及其中部分石油到底存在与否的问题相当关键，因为这可能影响油市重新平衡的速度。

IEA与其他多数预估者预估，整个2016年与2017年上半年油市仍将维持供应过剩局面，库存势必持续增长。

IEA在上月发布的“中期油市报告”中预估，若以全年计算，油市的消费量要到2018年才会超过供应。

部分分析师认为，市场需要消化过剩的供应、削减部分累积形成的库存，油价才可能持续回升。

鉴于整个2016年油市料仍将持续供应过剩，“油市已然浮滥”，IEA已表示，“短期内很难看到油价会出现大幅涨势。”

“调整杂项”的多寡反映出原油流入未报告库存的情况，需要更久时间才能清空这些2014/15年建立、2016年持续累积的过剩库存。

但失踪石油的多寡，则是肇因于高估供应、低估需求，或是已被纳入中国的战略储备，这些过剩的库存可能会更快清除。

**冻产的可能性**

根据IEA，在1997/98年的情况发生之后，1999年OECD国家未报告库存的失踪石油囤积水平有所下滑。

而在1999年12月，IEA写到：“证据显示失踪石油确实存在，它们目前已经重回市场。”

“此一回归是由远期价格曲线型态的逆转，以及OPEC有效限产(从1999年3月开始)后出现的额外石油需求所引发”。

到了1999年底，市场出现供不应求的情况，油价开始上扬。但油价快速回升取决于北美与亚洲(在1997/98年东亚金融危机之后)强劲的经济成长。

另外也取决于OPEC的大量减产，加上非OPEC国家限制产量。

远期价格曲线从正价差转为逆价差(使得库存石油利润下降)，也预示并引发这波回归。

从1999年的这次经验，可以很清楚地看出，要清除掉累积形成的过剩石油所需要的元素：强劲需求、限产及期货价格曲线型式调整。

目前的情况和1998/99年有些类似，但也有一些不容忽视的重要差异。

当前的库存增加是由页岩油革命带来的供应过剩引起的，而1998/99年则是因为1997/98年亚洲金融危机导致需求放缓所致。

和这个冬季一样，1997/98年的冬天也出现了严重的厄尔尼诺(圣婴)现象，抑制了石油需求。

当前的供应过剩并没有1998/99那么严重，失踪原油问题同样没有那么严重。供应过剩程度相对较小，应该会让这次供需恢复平衡来的更快一些。

IEA的数据显示，1997/98年过剩石油为210万桶/日，而总需求约为7,400万桶/日。

而2015年过剩石油也为200万桶/日，但消费量则超过9,400万桶/日，较1997/98年高出约25%。

当前，尽管仍担心全球经济健康状况，但石油需求在强劲增长，正如1999年一样。

和1998/99年不同的是，主要产油国到目前为止还没有同意减产，但这些国家一直在讨论可能冻结产量。

期货价格依然牢牢处于正价差状态，这一方面是库存过高造成，另一方面也为继续持有库存提供了财务方面的诱因。

目前还没有迹象显示石油期货市场将转为逆价差。若转为逆价差，将显示供需状况正在改变，同时也给释放石油库存提供财务诱因。

多个主要OPEC和非OPEC产油国已宣布暂时冻结产量。假设冻产协议能得以实施，则可能加速供需恢复平衡的进程。

但这或许并不足以迅速消化过剩石油；要想加速这一进程，或许需要直接减产，这要取决于其他国家供需变化情况。(完)