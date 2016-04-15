《KEMP专栏》布兰特原油期货价格结构表明 油市下半年将开始恢复平衡

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 刘秀红/戴素萍

路透伦敦4月14日 - 布兰特原油期货价格的结构显示，多数市场参与者认为，油市将从2016年下半年开始恢复平衡，并贯穿整个2017年。

知名石油分析师仍在警告称，近期油价上涨的时机尚未成熟，而且有可能会导致促使供需恢复平衡亟需的进一步减产遭到延迟。

但大多数市场参与者目前似乎已相信，恢复均衡的曙光已出现，中期的风险均衡程度偏向上行。

国际能源署(IEA)也在响应这一主题，在最新的油市调查中包含了题为《市场均衡越来越近》的文章。(IEA月报，4月14日)

“几个月以来...我们已经预估到石油需求的稳定增长以及非石油输出国组织(OPEC)供应的日益下降。这一情况现已成型，油市似乎确定将从下半年开始步步接近平衡。”

甚至连高盛都发表了题为《均衡恢复加速》的评论文章。高盛可是大宗商品市场中最具影响力、也是最为看空的投行之一。

高盛分析师写道，他们“对(油市)恢复平衡的信心越来越大，但风险仍在”，并指出“远期曲线已变平并上升，就和上一次熊市结束时一样”。

**关注价差**

原油期货价格表明，未来18个月油市将更趋平衡，目前所有期限合约的正价差都在收窄。

分析师早已证明，供需平衡、库存以及期货曲线走势之间有着紧密联系。

在油市中，期货价格结构在正价差和逆价差之间的转变，与市场平衡的变化相对应。(《KEMP专栏》布兰特原油正价差收窄似难以传统理论解释 )

一般而言，熊市结束时往往伴随正价差收窄继而转为逆价差的现象。(图表1：tmsnrt.rs/1Q9cjQV 图表2：tmsnrt.rs/1Q9clID)

过去三个月间，所有期限合约的正价差程度都在收窄，表明市场预期未来过剩供应将减少，与油价开始持续复苏表现一致。

布兰特原油合约2016年6月和7月交割的价差甚至向逆价差招手。(tmsnrt.rs/1Q9cr2F)

近月布兰特价差的收窄，可能是特定因素的结果，这些因素包括北海夏季维修、尼日利亚近来油管中断，以及可能的轧空。

但各合约的正价差都在缩窄，包括更远期的合约，但这些特定因素对这类合约的影响应该不大。

2016年第四季合约价格和2017年平均价格之间的正价差，从12月的每桶3.75美元，至2月底已缩减至2.50美元，最近几天则只有1.65美元。

**不可靠的指标**

鉴于供应、需求、库存和远期价格息息相关，因此期货价格曲线的情况受到专业交易员的密切关注。

期货曲线在研判油市转捩点方面并不是一个绝对可靠的指标，这从2015年前五个月价差走强可见一斑。当市场未如预期般地收紧时，还出现崩跌。

然价差和供需及库存前景的关联够紧密，因此曲线结构需求若出现重大改变，不应该忽视。

2014年上半年价差逐步走弱，可以说，这暗示了市场日益供应过剩，即使是利比亚和伊拉克的战乱造成现货价格冲上每桶115美元的高位。

价差走软可以看成是价格即将崩跌的预兆。油价在接近2014年6月底开始大跌。

当前价差收窄的讯号，许多市场人士认为这表示油价疲软的低谷已结束了。

价差收窄可能再次被证实是个假指标，一如2015年上半年的情况，但这与其他指标一致，例如对冲基金的多仓大幅增加，显示市场信心出现大幅转变。

此外，对市场库存和价格前景的看法，比起过去六个月的任何时候都来得乐观。

图表1：tmsnrt.rs/1Q9cjQV

图表2：tmsnrt.rs/1Q9clID

图表3：tmsnrt.rs/1Q9cr2F

图表4：tmsnrt.rs/1Q9cpb2(完)