《KEMP专栏》油价涨势并非仅仅是由对冲基金所推动的

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp；编译 王洋/张明钧/李婷仪/于春红

路透伦敦5月2日 - 许多油市分析师认为，随着投机者期待着供需再平衡，油价正变得愈发危险，因这一再平衡还尚未开始。

“即便是油市在上涨，分析师也几乎没有调高油价预估，因为他们担心近期的涨势或不会维持长久，”华尔街日报这么写道（见4月28日文"Analysts just aren't buying the oil rally"《分析师对油价上涨不买账》）。

许多人担心，对冲基金过早地推升了油价，这将导致泡沫破裂后的一场新的崩溃，就如同2015年1-5月上次油价大涨所遭遇的结果一样。

对冲基金和其它基金经理人所持的布兰特和西德克萨斯中质油(WTI)的期货、期权净多仓已创下6.56亿桶的纪录，他们押注油价将进一步上涨。

目前的净多仓已超过了去年这个时候创下的前次峰值(5.72亿桶)，而且也超过2014年6月伊斯兰激进分子席卷伊拉克北部时创下的6.21亿桶，值得注意的是，当时没过多久油价就开始崩溃。

自2015年初以来，对冲基金仓位的积聚和清算与油价短期波动之间一直存在着紧密的相关性。

巨大的多仓增大了油价逆转时的风险，届时如果涨势一旦失去动能，对冲基金将不得不开始结清一部分仓位。

美国以及全球的原油和成品油库存目前处在纪录水平，并且还在增加，尽管上升的速度慢于一年前。

根据多数估计数字，石油产出仍高于消费，不过供需失衡的状况已经减轻，而且可能在2016下半年或2017年初逆转。

短期而言，尼日利亚、利比亚及伊拉克等地供应暂时中断，使油价获得支撑，但这种情况或许只是昙花一现。

就算市场恢复均衡，并出现小幅度的短缺，也可能还需要好几季的时间，才能让庞大的过剩原油及油品库存回到较为正常的水准。

因此，对于这波涨势的持续性保持审慎态度、并担心涨势将会失去动能的理由甚多。

但若要假设这波价格上涨完全是受到追逐趋势及着重宏观局面的对冲基金所带动，那也是不对的。

市场供需基本面显然有所改善，如今有可能看出生产和消费恢复均衡的前景。

**供给和需求**

美国2016年汽油消费显然将录得又一年的格外强劲成长。

美国能源资料协会(EIA)12月时预估汽油消费仅将增加1万桶/日(0.1%)，但之后稳步上修，4月时预估增幅为13万桶/日(1.4%)。

道路交通流量强劲成长，未有趋于缓和的迹象。2月交通流量较上年同期成长5%，近几个月均显示成长，平均增幅约3.5%。(美国高速公路交通流量图表：tmsnrt.rs/1NFsdIo)

汽车买家越来越青睐车型更大且更耗油的运动型车(运动休旅车，SUV)，尤其是跨界运动型车，而不是选择小型省油的车款。

根据产业分析公司Wards Auto的数据，2015年汽车销售中所有新车购买比例已从2009年的52%下滑至44%。预计在2016年将降至仅有41%。

运动型车、皮卡、轻型箱型车、还有特别是跨界运动型车，为新车销售中增长最快速的车款。

类似趋势在印度及中国也显而易见。交通量越来越大，汽车买家偏爱更大、更耗油车款，使得汽油消费量快速上升。浏览图表tmsnrt.rs/1NFsxXt。

相反地，用于柴油及取暖油的中质馏分油消费量，却受暖冬及全球货运增长放缓拖累而显得迟滞。

2015/16冬季气温偏暖，使得家庭取暖油消费量较上个冬季减少45%。(能源资料协会(EIA)4月25日发表的“强劲厄尔尼诺(圣婴)现象帮助减少美国冬季取暖需求及燃料价格”)

但鉴于秘鲁沿岸附近正在快速形成的拉尼娜(反圣婴)现象，2016/17冬季气温极有可能较冷，从而提振燃料需求。

最近几周，全球经济前景和即将步入今年时的黯淡预估相比，也已经有所改善，暗示主要经济体将可免于衰退。

大宗商品跌势带来的最严重动荡时期可能已过去。假设全球经济持续成长，货运需求应逐步开始恢复扩张，随之而来的是柴油消费增加。

欲浏览全球贸易量图表，请点选 tmsnrt.rs/1XXSPoi

去年全球石油需求每日增加180万桶，为逾10年来最快增速，超过了危机后的迅速反弹，2016年料将每日再增长120万桶。

波斯湾和俄罗斯以外的全球石油供应正在快速减少，2016年料将创下逾25年来最快降速。

2015年4月至2016年1月期间，美国石油日产量已减少逾50万桶，预计今年底前每日再减少96万桶(据美国能源资料协会(EIA)2016年4月发布的“能源短期前景”)。

据国际能源署(IEA)，2016年非OPEC产油国石油日供应总量预计平均减少70万桶，下半年降幅最大。(据IEA于2016年4月发布的“石油市场报告”)。

目前油市供需双方正在迅速恢复平衡，因应油价过去20个月的大跌。

像任一大宗商品市场一样，油市也具有前瞻性。就像2014年夏油市开始消化市场出现的石油供应过剩那样，目前其在消化2016年春季出现的需求过度。

像其他市场一样，油市容易反应过度，这可以合理地说是油价涨得太猛太快。

但市场基本面变化目前非常迅速，这也是事实，那么也可以合理地辩称，对冲基金只是在反映并加速这一变化。(完)