《KEMP专栏》价格下挫正在瓦解美国油气业劳动力队伍和供应链

美国德克萨斯州德威特县内的一处闲置的油井设备，摄于2016年1月13日。 REUTERS/Anna Driver

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 张涛/郑茵/孙国玉/张若琪/杜明霞

路透伦敦2月19日 - 据美国劳工统计局，美国油气行业过去16个月失去了大约10万个工作岗位。(tmsnrt.rs/212GuVD)

全球损失的就业岗位数量可能至少是该数字的两倍。

而且这只是油气生产商、钻井承包商和其他油田服务企业直接雇佣的人员。

在整个油气供应链内，还有成千上万的岗位已经被裁撤。

损失工作岗位的企业包括汽车运输业者和油砂生产者，以及钻杆、钻机与抽取设备等生产商。

那些员工都去哪儿了？如果油气价格再度上涨的话，他们何时能够回归？

**产业生态系统**

熟练的以及受过严格培训的专业人员，是油气行业以及相关供应链各环节的最重要资产。

经验丰富的劳动力队伍，以及由钻井承包商和测量公司等其他专业服务企业构成的生态系统，对于维持和扩大产出非常关键。

尽管2002-2008年期间油价上涨三倍，石油企业仍难以提高产量，1990年代的大规模裁员导致熟练工人匮乏是主要原因之一。

现在历史有可能重演，裁员威胁到劳动力队伍以及企业生态系统，而石油企业要在本年代末以及2020年代满足石油需求，这些要素是不可或缺的。

“以前的周期说明，油价影响的持续时间很长，长期低油价造成的创伤并不容易消除，”沙特石油部副部长Abdulazziz bin Salman王子去年警告说。

“在油价急跌时，石油行业容易失去人才、技术专长、财务弹性以及进行新投资的信心。很不幸，对于我们行业来说，这些不利影响都难以很快扭转。”

在最近这次下挫过程中，油气公司试图尽可能多地保留专家队伍，为将来景气转佳时的生产复苏做好准备。

然而，油价跌得越低，在低点停留的时间越长，企业要想保住专业人才和供应链也就越困难。

在1990年代那场下滑后，油企在上一个10年花费巨大成本好不容易才重建起来的人力和供应链关系，正开始因为近期这场暴跌而逐步瓦解。

当前油价滑坡对劳动力以及供应链的持续性影响，可能是历来最严重的其中之一。

油价对劳动力和供应链的影响，正是沙特能够从当前这场价格战中创造竞争优势的最持久来源。(“沙特正在打赢针对页岩油之战？”路透)。

页岩油革命以及海上大型项目技术的核心技术，一旦发展成功，虽无法逆转消除，但执行这些技术的劳动力却会因为裁员缩编而受到损害。

如果真像众多分析师所预期的，油市在未来12-24个月内回复平衡，石油消费量开始超过生产量，并且油价也出现上升，那么石油行业再度开始增产的难度有多大？

**失落世代**

1980年代末期和1990年代的油价长期低迷现象，在油气行业造成一整个世代的人才断层。

到了2000年代的后期，油气业员工中，有一大批已接近职涯终点的、年纪较长的专业人员，这批人都是在1970年代和1980年代初入行的。

另外一大批的则是年纪较轻、经验相对欠缺的专业人员，这些人在2000年代入行，资历不到10年。

但原该在1990年代招聘的人员，却成缺失的一代，使得目前业界严重短缺具备10-20年经验的职场中生代专业人才。(《The Great CrewChange》，斯伦贝谢，2013年)

与劳动力“人才缺口”相对应，该行业在力图恢复在1990年代缩编的管线厂商、钻凿制造商和专业钢铁生产商之际，也面临类似的“供应链缺口”。

专业劳工和供应商严重短缺，致使业界在2004-2014年间为因应油价飞涨而勉力增加产出之时，面对巨大的薪资和成本通胀。

面对行业活动周期既深远且长久，维持专业劳动力队伍及供应链的问题，既是油气业不稳定的原因也是其造成的结果。

当前油价下挫创造的条件，将引领该行业在未来5-15年的某个时点迎来下一波行业景气。

下挫时间的长短比跌幅深度更重要。回聘近期才裁撤的员工，要比回聘那些已加入其他行业或退休的员工容易。2008/2009年全球金融危机虽引发严重衰退，但低潮时间相对较短，使得行业迅速反弹。

而1980年代末和1990年代的下挫却持续超过10年。对照之下，当前下挫时间才一年多一些，因此对劳动力队伍和供应链造成的多数伤害，仍可轻易逆转。

但下挫持续时间愈久，伤害就愈深，行业未来要恢复增长就愈难。

**油气**

油气生产商，以及斯伦贝谢(Schlumberger)、哈里伯顿(Halliburton)和Baker Hughes等大型油服企业敏锐地意识到，需要在周期内维持产能和技能。

该行业将大量精力用于人力规划。

但在周期内的每个时点，维持最优产能与满足投资者而将利润最大化的要求之间存在矛盾。

资深经理人必须在维持产能和未来生产能力、以及令业务保持在适合当前状况的恰当规模之间找平衡。

到某个时点，该行业进入锁定期时，则保护当前现金流和利润率的需要就会盖过维护未来产能的需求。

沙特官员Abdulazziz估计，价格下挫已经导致相当于500万桶/日的未来产能相关项目被取消或推迟。

劳动力队伍和供应链受到的影响更难估量，但对未来产能、成本和油价方面来说可能更为重要。

当前价格下跌走势已经对油气产业的未来产能带来多大伤害仍有待研究。

现在以及过去的油气工人和供应商如何对价格下挫做出回应，他们将何去何从，以及令他们回归的难易程度，这些问题都需要我们做出更多研究。

图表1：tmsnrt.rs/212GuVD

图表2：tmsnrt.rs/212GvZz

(完)