《KEMP专栏》油市剧烈走势山雨欲来

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Kemp 编译 洪曦/许娜
路透伦敦11月28日 - 石油输出国组织(OPEC)周四做出不减产决定后，布兰特原油期货的跌幅达到三个标准差，为2011年5月闪电崩跌以来首见，在那之前也只有在2009年3月衰退最严重时期才出现过。
美国市场和金融机构当天因感恩节假期休市，有限的流动性或许放大了走势。
尽管如此，这仍表明了市场对于OPEC成员国将如何应对双输局面的问题充满了巨大的不确定性。
无非是两种局面。要么减产，冒着将更多市场份额让给页岩油的风险；要么是保持产量不变，面临价格进一步下跌。
OPEC最终选择扞卫市场份额，才使得原油价格大幅下滑，因交易员领会了其策略的含义。
但重要的是，不要对单日的走势做过多的解读。
周四油价骤跌，或许代表着一次性向下调整的到位，接着市场波动性也会回归到较低水平。另一种可能则是，这意味着走势将开始在长期内陷入更大的不确定性及波动。
原油和其他大宗商品市场的每日价格走势并非是常态分布。
欲浏览布兰特原油历史波动性图表，请点选：link.reuters.com/gyq53w
相反，这是一个尖峰态分布：多数时间价格波动幅度非常小或非常大，波动程度中等的日子较少。
除此之外，油价的波动性本身就变动很大。低波动性和高波动性走势轮流出现，而且经常是突然互换。
市场交易状态会从“温和”转变为“剧烈”。法国数学家曼德布罗特(Benoit Mandelbrot)最初在棉花价格变化的研究中注意到这种情况。
周四的价格走势表明，油价波动性在长期异常迟滞后，原油市场开始迎来剧烈走势。
**未来波动性如何？**
目前没有办法确定这种波动性较高的局面可能持续多长时间。
但有充足的理由认为，未来几个月油价的波动性可能高于过去三年。
首先，对于未来两年油价走势看法的分歧程度，比2010年以来的任何时候都要高得多。
市场的共同假设是，油价必需跌得足够多，并继续在低位保持足够长的时间，才能遏制页岩油产量增加、推迟成本高昂的石油项目以及刺激石油需求快速增长。
但油价要低到什么程度，以及低油价要保持多长时间，才可能迫使过多的页岩油生产关闭，这个问题存在太多不确定性。
美国页岩油生产商的应对能力未经考验，结果如何只有事后才知。
其次，OPEC自己在中期内会作何反应依然不得而知。
沙特(沙乌地)、科威特和阿联酋是少数几个能够大幅减产的成员国，但这些国家都暗示，他们打算依靠低价来从成本较高的页岩油生产商手中抢回市场份额，而不是与竞争对手长期作战。
通过动用外汇储备，主要的海湾产油国拥有能够经受住油价长时间下跌冲击的金融资源。不过他们的资源也是有限的。此外，如果页岩油生产比OPEC的预期更具韧性，那么低油价持续的时间可能长于大多数生产商目前的预期。
自页岩油生产开始繁荣以来，OPEC和沙特便一直低估了这种繁荣对石油供应和价格的影响，现在则又可能高估了页岩油生产可能迅速停止增长的情况。
再者，伊朗石油出口似乎即将增加，因为制裁措施带来的束缚减轻--即便尚未与美国达成核协议，不过很难预测制裁放松的速度。伊朗石油出口若增加，将进一步打压油市。
另外，全球经济正在放缓，并影响了过去五年石油需求增长的唯一来源--中国等亚洲国家，从而增添了不确定性。
最后，市场中的流动性可能一直在结构性减少，因为近几年监管收紧及获利不佳，促使银行业者和对冲基金相应缩减有关业务。
流动性供应本身是周期性的。经历过一段时间的较高流动性后，市场现在进入流动性低得多的时期，而且这种调整或许尚未结束。高流动性时期，市场挤满了寻求投机、做市或压榨获利的银行业者和对冲基金。
因此，在波动性三年来处于历史上的异常低水平后，目前有很多理由认为，油价可能开始比以往更加强劲的波动，因为市场正努力寻找一个暂时的新平衡。(完)
(译文审校 戴素萍/张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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