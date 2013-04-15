《Kemp专栏》油价下滑将考验沙特政策

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点。)
撰稿 John Kemp；编译 杜明霞
路透伦敦4月12日 - 最近指标布兰特原油价格下跌至接近每桶100美元，沙特官员应对此表示欢迎。沙特石油部长在内的很多官员都曾表示，该价位对石油消费国和生产国都很“合理”。
一年多以来，沙特官员不断重申100美元的价位，希望藉此稳定市场预期，但该国似乎更乐见110美元左右的油价，并相应地调整生产和出口。
但沙特如果希望油价稳定在100美元左右，就需要展示出，油价略低于或略高于该价位时其感觉都不错。该目标价位要做到对称，才能让人觉得可信。
布兰特油价在两个月内从约119美元快速跌至103美元，肯定会引起沙特和其他石油输出国组织(OPEC)成员国的关切。
不过如果沙特及其海湾地区盟国希望保持该目标价位，那么在削减产量和试图推高油市之前，就可能需要允许油价降至95美元、甚至是90美元。
这或意味着要改变去年夏季的做法，当时沙特和其他海湾国家官员对低于100美元的油价感到不安，并且立即着手推高油价。
从2012年初开始的330个交易日中，只有24个交易日的布兰特油价低于100美元。相比而言，有93个交易日油价介于100-110美元，有174个交易日介于110-120美元，还有39个交易日高于120美元。
然而，2012年7月和8月，沙特迅速减产，明显是对6月油价短暂跌破100美元做出的反应。这种提早和激进行动让人怀疑，沙特的目标油价到底真的是100美元，还是更接近110美元。
市场似乎再次开始考验沙特的决心，分析师和投机客关注沙特是努力将油价维持在100美元上方，还是会允许油价在一段时期内低于该价位，以降低市场预期，并将其固定在100美元。（完)
(译文审校 张荻)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。