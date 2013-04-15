《Kemp专栏》油价下滑将考验沙特政策

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点。)

撰稿 John Kemp；编译 杜明霞

路透伦敦4月12日 - 最近指标布兰特原油价格下跌至接近每桶100美元，沙特官员应对此表示欢迎。沙特石油部长在内的很多官员都曾表示，该价位对石油消费国和生产国都很“合理”。

一年多以来，沙特官员不断重申100美元的价位，希望藉此稳定市场预期，但该国似乎更乐见110美元左右的油价，并相应地调整生产和出口。

但沙特如果希望油价稳定在100美元左右，就需要展示出，油价略低于或略高于该价位时其感觉都不错。该目标价位要做到对称，才能让人觉得可信。

布兰特油价在两个月内从约119美元快速跌至103美元，肯定会引起沙特和其他石油输出国组织(OPEC)成员国的关切。

不过如果沙特及其海湾地区盟国希望保持该目标价位，那么在削减产量和试图推高油市之前，就可能需要允许油价降至95美元、甚至是90美元。

这或意味着要改变去年夏季的做法，当时沙特和其他海湾国家官员对低于100美元的油价感到不安，并且立即着手推高油价。

从2012年初开始的330个交易日中，只有24个交易日的布兰特油价低于100美元。相比而言，有93个交易日油价介于100-110美元，有174个交易日介于110-120美元，还有39个交易日高于120美元。

然而，2012年7月和8月，沙特迅速减产，明显是对6月油价短暂跌破100美元做出的反应。这种提早和激进行动让人怀疑，沙特的目标油价到底真的是100美元，还是更接近110美元。

市场似乎再次开始考验沙特的决心，分析师和投机客关注沙特是努力将油价维持在100美元上方，还是会允许油价在一段时期内低于该价位，以降低市场预期，并将其固定在100美元。（完)

(译文审校 张荻)

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