《KEMP专栏》OPEC协议料将使2017年油市趋紧

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦12月1日 - 石油输出国组织(OPEC)已达成每日减产近120万桶的协议，并且取得了立竿见影的效果：近月期货价格每桶上涨了大约5美元。

沙特减产数量或将占到实际减产规模的约一半，其海湾盟国消化其余大部分，而其他OPEC和非OPEC国家则很可能不遵守减产协议。

过去的经验表明，沙特及其盟国通常会实施几乎全部的实际减产计划，而其他OPEC和非OPEC成员国仍尽全力生产。

但沙特在协议中声明，他们不会再独自扛起市场再平衡的所有重担。

沙特产量将回到类似2016年年初在整个夏季增产之前的水平。

对沙特来说重要的一点是，协议基本冻结了伊拉克、伊朗和俄罗斯的产量，因此沙特可以说，本国的减产并非是让竞争对手继续提高产量。

倘若沙持及其盟友信守承诺--当前也没有理由认为他们会食言而肥--则减产协议将确实减少市场供给，并加快库存下降速度。

此份协议可能导致产油国日产量减少75-100万桶，进而加快油市重新平衡的进程；但减产必须延长至2017年下半年，方可发挥重大的影响力。

目前很大的问题在于油价上涨是否会激励美国页岩油产量增加，而这将逐步蚕食减产协议所带来的效果。

**减产幅度及基数**

减产协议的关键核心为OPEC成员国各自减产约4.5%。(tmsnrt.rs/2fIjYQt)

各国之所以按比例减产，是为了符合沙特对大家共同分担市场重新平衡的责任，并保护该国市场份额的要求。

倘若各国彻底执行减产协议，则OPEC日产量将自2016年10月的约3,364万桶减少约117万桶，到2017年1月将降至3,250万桶左右。

沙特同意每日减产48.6万桶，而阿联酋、科威特及卡特尔等盟国每日则相应减产13.9万桶、13.1万桶及3万桶。

OPEC四个核心国家总共减产大约78.6万桶/日，而且是协议的关键部分，因为这个四个国家以往履行协议的记录都相对不错。

此外，阿尔及利亚、安哥拉、厄瓜多尔、伊朗、伊拉克和委内瑞拉等成员国均承诺减产4.5%，对他们来说相当于分别日均减产5万桶、8万桶、2.6万桶、17.8万桶、21万桶和9.8万桶。

但要取得一致，OPEC在计算减产基数方面需要有一些创新性。

多数情况下，计算减产的参考水平是2016年10月的实际产量，这与之前获得的二手消息一致。

但安哥拉的减产参考水平使用的是2016年9月产量，这考虑到10月由于检修造成产量降低的影响。

伊朗的参考水平则是2005年中期的产量，也就是受国际制裁之前的峰值产量。

因此，伊朗减产17.8万桶/日则是根据2005年夏季397.5万桶/日的生产水平计算出来的。该国承诺的生产水平是379.7万桶/日。

根据二手消息，伊朗10月的生产水平仅为369万桶/日，所谓的“减产”17.8万桶/日，实际上则是允许该国将日产量提高9万桶。

**创意外交**

OPEC在产量基准方面发挥创意，使得伊朗能够争回制裁措施之前的市场份额，而沙特则能宣告伊朗已分担了应为减产贡献的部分。

印尼目前是石油净进口国，无法接受减产4.5%，因此它的OPEC成员资格暂时停止。

利比亚与尼日利亚都获得减产豁免，因为两国的产量受到内战及动乱影响，因此能够继续依自身能力生产不受限制。

伊拉克承诺产量减少21万桶/日，产量基准则是依据一些间接资料确立。基于伊拉克对于有关该国产量的间接资料常有争议，这已算是一大让步。

不过这项协议几乎肯定是基于一项秘而不宣的共识上，也就是伊拉克不会完全遵守减产计划，但某些不合规将是可以容忍的。

扣除沙特及其盟友后，OPEC的非核心成员国名目上承诺按参考基准减产64.8万桶/日。

将伊朗的特殊待遇纳入考量后，OPEC非核心成员国实际上承诺按参考基准减产38万桶/日。

由于OPEC非核心成员国遵守产量协议的记录不良，多数市场参与者将会对他们的减产承诺大打折扣。

OPEC非核心成员的减产，是为了让沙特有台阶可下，因为沙特原先坚持如果其他OPEC国家没有类似的减产幅度，沙特将不会减产。

**与非OPEC成员国的关联**

OPEC转而将其自身的减产幅度，与主要的非OPEC石油出口国减产最多60万桶/日关联起来。

俄罗斯曾表示将“逐步”减产至多30万桶/日，但并未详细说明将要实施减产的基数水平。

俄罗斯过去曾称，会将2017年预计增加的产量纳入基数产量，因此该国实际上实施的将是冻产，而非减产。

俄罗斯还把OPEC的减产执行情况作为参与减产的条件，这就给了该国很大的回旋余地，可以借口OPEC未遵守减产协议而收回自己的减产承诺。

其他据报也在考虑减产或冻产的非OPEC产油国包括墨西哥、阿塞拜疆和阿曼，但他们的产量基数和减产规模尚不清楚。

对于非OPEC成员国作出的每日减产60万桶的承诺，市场的相信度可能还不如对OPEC非核心成员国的减产承诺。

**真正的障碍已经移除**

整体看，沙特阿拉伯和其伙伴国承诺减产78.6万桶/日，外加非核心OPEC成员国以及非OPEC产油国可能实施的数量不定的减产。

削减掉的产能或将被尼日利亚和利比亚的增产部分抵消，如果这两个国家能够改善产油区安全问题的话。

不过，交易商看起来似乎确信，这份协议将给明年油市的供应-需求-库存平衡带来明显的改变。

目前的主力合约--布兰特原油2月期货在周三攀升近10%，周四也延续升势。

油价涨势几乎可以确定是受对冲基金空仓回补的推动。截至OPEC会议召开前，这些基金依然持有大量布兰特和美国原油期货空仓。

除了引发对冲基金的空仓回补，减产协议预计将对2017年的油市库存产生切实的影响，一如远期合约曲线上可以窥见的。

布兰特原油2017年2月期货与2017年12月期货的正价差在周四报约2.50美元，较11月29日的每桶近4.00美元大幅缩窄。(tmsnrt.rs/2fUXQAQ)

正价差与供应-需求-库存平衡密切相关，其缩窄意味着交易商预期，协议达成后明年库存水平将下滑。（完）