《KEMP专栏》OPEC的选择：哪个似乎都不完美

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 洪曦/陈宗琦/李春喜

路透伦敦11月17日 - 下周，石油输出国组织(OPEC)12个成员国的部长将齐聚奥地利维也纳，出席在当地举行的该组织第166次会议。但磋商和评估已经悄然展开。

OPEC必须决定是否以及如何应对6月中旬以来油价高达30%的跌幅。这或许是五年以来该组织面临的最棘手的挑战。

原油需求成长放缓，加上来自非OPEC国家的竞争加剧(特别是美国页岩油生产商)，是摆在所有OPEC成员国面前的共同威胁。

不过，由于需求放缓以及油页岩革命，对OPEC成员国的影响不尽相同，所以要想让它们达成一致意见将会很难。

根据BP世界能源统计年鉴，沙特、科威特和阿联酋的原油生产及出口接近历史最高水平。

上述三个国家都已经构建了大量的财政储备，因此即使油价长期保持在低位，也不会影响到日常的政府运转。

相比之下，伊朗、伊拉克、利比亚、委内瑞拉和尼日利亚不同程度地受到战争、制裁、动荡、征用和管理不善的拖累。

这些国家都没有高额外汇储备。石油收入一旦大幅减少，将让政府支出和(或是)通胀率快速下降。

美国生产的轻质油对沙特和其他海湾国家生产的重质油并未构成直接威胁。

包括利比亚、尼日利亚和安哥拉等北非和西非国家出口的轻质油则不然，它们和美国形成了直接竞争。

由于OPEC成员国石油部长在两个问题上存在分歧，因此很难达成一致意见。这两个问题是：OPEC以及非OPEC国家在全球石油市场的份额，以及OPEC各成员国的产量配额。

产量的分配，一直是让卡特尔组织(cartel)头痛的难题。无论其成员国怎样说，无论其市场占有率够不够高，OPEC就是这样的一个卡特尔。

自1980年代初以来，OPEC一直断断续续地设法处理这些问题，因此对于成员国部长来说，这并不陌生。

当石油需求增长迅速，且产油国集团之外的供应量持平或减少时，分配市场份额就变得简单多了，而过去10年的多数时间都是这种状况。

当石油需求增长停滞，而且非OPEC国家的产量激增时，情况就困难许多，这使OPEC重新面临30年前的困难局面。

**是否减产，以及要减多少**

OPEC各国部长必须决定是否减产，以及如果决定减产，如何分配减产的份额。

第一个选择是无为而治，让下跌的价格迫使供需恢复平衡：对付低价的最好办法就是低价。

油价可能继续陷入当前的水平，短期内甚至可能再跌10或20美元。

但最终需求将会复苏，因为对石油消费国而言，提高能源效率将变得不那么重要，而且新兴国家的收入出现增长。

同时，随着页岩油生产商减产，全球各地的新资本支出被推迟甚至取消，供应增长将会放缓。

12-24个月之后，市场供应将再度开始紧张，价格开始上涨。

沙特、科威特和阿布扎比或许能相对轻松地撑过一段低油价时期而没有大碍，但对于其他成员国，可能要困难得多。

第二个选择就是减产，牺牲市场份额，希望换取价格上涨和更高的整体营收，或许也能加速市场调整的进程。

但没人能保证，减产刺激油价上涨的幅度，足够抵消产量下降的影响。如果价格上涨太多，页岩油生产商不大可能减产，市场必需的再平衡进程可能根本不会出现。

**减产分配**

如果OPEC真的决定减产，最大问题就变成如何分配减产。

那些最有能力减产的国家(沙特阿拉伯、科威特与阿联酋)，刚好也是最没有减产动机的国家。

最需要油价上升的国家(伊朗、伊拉克、利比亚、尼日利亚以及委内瑞拉)，则是最没有本钱减产的国家。

伊朗责怪沙特，利用美国对伊朗石油出口实施制裁的机会，提升自己的市场份额，伊朗期望沙特与其盟国能扛下多数的减产。

事实上，沙特占全球石油出口的比例大致维持平稳。制裁、战争与中东地区不安情势所造成的供应缺口，其实是被美国页岩油补足，过去五年，美国页岩油日产量达300万桶之多。

如果选择减产，沙特几乎笃定将会坚持所有OPEC成员国个个有份。没有理由要求沙特接受远高出自己过去市场份额的减产比例。(link.reuters.com/suw43w)

如果减产总量只有约50万桶/日，将太少而无法在短期内明显影响价格或市场平衡。

想要产生影响，OPEC需要凑到至少100万桶的减产总量。

从1990年代末期以来，沙特占OPEC产量的份额维持在30%左右，以此来看，沙特或可贡献30万桶的减产量，最多也有可能加码到50万桶。

沙特的两个友好盟国--科威特与阿联酋，依据各自的财力，可能合计减产15-25万桶。其他OPEC成员国因此只需要相对较小的象征性减产，总计减产30-40万桶左右。

减产将展现出OPEC对页岩油革命的挑战并非毫无招架之力。不过藉着减产拉抬油价，也会帮了那些对减产毫无贡献的非OPEC产油国一把。

这种坐享其成的现象一直是OPEC最大的困扰。过去是英国、挪威、墨西哥与俄罗斯受惠最多。如今则将是美国的页岩油业者。

如果油价真的反弹，而非OPEC产油国供应成长力道不减，OPEC有可能不得不在12-18个月后再度减产，而且面临市场份额一去不返的可能性。

OPEC必须针对自身的产量、油价与非OPEC产油国产量，找出最佳的联手解决之道。这个难度极高，因为石油需求前景，以及美国页岩油业者对油价下跌的敏感程度，充满极大的不确定性。

因此下周OPEC各国石油部长在维也纳开会时，其实没有任何好的选择--只能从几个烂选项中，期望找出一个最不烂的。

况且也无法保证他们究竟能不能达成协议。(完)

(译文审校 张荻/蔡美珍)

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