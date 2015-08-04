《KEMP专栏》OPEC与页岩油价格战正酣 其他生产商遭殃

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp;编译 许娜/张若琪/李婷仪/龚芳

路透伦敦8月3日 - 在石油输出国组织(OPEC)与页岩油生产商当前的价格战之中损失最为惨重的，似乎是夹在两者之间的中东和北美以外的生产商。

北海、加拿大油砂、近海大型项目、非洲和拉美实力较弱的OPEC成员国、及全球边缘勘探区域的生产成本高昂，油价暴跌给其带来了巨大打击。

根据油田服务企业Baker Hughes的数据，自2014年7月以来，北美以外地区的石油活跃钻机数已减少200多个，或约19%。(图表：link.reuters.com/ser35w)

各地的活跃钻机数全都下降，欧洲、中东、非洲、拉美和亚太分别减少了28、47、33、66和34个。

从比例上看，受损最重的当属欧洲和非洲，去年年中运营的钻井有30%以上都已闲置。

但放缓是普遍的，明显降幅遍及墨西哥、印度、土耳其、巴西、伊拉克、哥伦比亚和厄瓜多尔等国家。

Transocean、斯伦贝谢(Schlumberger)和Baker Hughes等主要钻探承包商均表示国际业务大幅缩减。

斯伦贝谢(SLB.N)7月时告诉投资人，预期北美以外地区2015年勘探和生产支出下降15%。

由于客户削减预算，且公司为争取业务不得不削减合约价格，该公司第二季营收较第一季减少了5%。

随着雪佛龙(Chevron)和壳牌(Shell)等主要国际油企纷纷宣布进一步削减资本支出，这股景气颓势将持续到2015年底、甚至到2016年较晚时点。

“展望2015年下半，我们预计...市场进展仍不会乐观。”Baker Hughes(BHI.N)上个月对股东发出示警。

“北美方面，我们预期在大宗商品价格依然低迷的情况下，市场活动也不会有什么增长...而国际方面，活跃钻机数预计将持续减少，其中又以许多陆上和浅水区的下降为主。”该公司承认。

**池鱼之殃**

油价下滑以及争夺市场份额，通常被描述为OPEC成员国(尤其是沙特和它的海湾盟国)与北美页岩油生产商之间的对决。

然而，最大的输家却是除了这两方以外的全球其他产油商，他们承受了市场重新平衡过程中的很大部分调整压力。

页岩油具有破坏力，就是因为其成本刚好位于成本曲线的中间，比海湾地区的大油田贵，但比巨型项目便宜，而且直接与北海和加拿大竞争。

比起一些前沿探勘区和北海等老旧开发地带，北达科达州和德州成熟的页岩油生产商的产量不但更加可预期，风险也更低。

因此市场再平衡的结果，可能是中东海湾地区生产商以及美国页岩油生产商的市占份额不变，甚至更多。

其它风险调整回报率较差且投资要求较高的地方，将不得不放慢生产的脚步。

这个过程看来早已在进行当中。国际能源署(IEA)预测，OPEC以外地区石油供给继2014年及2015年分别日增240万及100万桶后，2016年将告持平。

最初的石油生产减缓将主要来自页岩油产量的稳定。此前，页岩油产量在2013年及2014年均日增逾100万桶石油。

但中期而言，OPEC以外的非页岩油生产看来将因投资减少而受到严重的压缩。

随着布兰特原油价格由去年同期的每桶逾100美元腰斩至仅50美元左右，许多非页岩油，非海湾投资项目受到的威胁较以往更甚。

沙特似乎正盘算低油价将激增需求增长，同时抑制OPEC以外非页岩油的生产，从而让市场能够在沙特不减产的情况下，消化2016年伊朗石油出口恢复所带来的供应。

这是一项高风险的策略，但全球钻探活动减少，探勘及生产预算锐减，则表明沙特或可如愿以偿。(完)

(译文审校 李爽/郑茵/王颖)

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