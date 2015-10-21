《KEMP专栏》OPEC按下了页岩油革命的暂停键

撰稿 John Kemp 编译 王颖/孙茉莉/孙国玉/高琦

路透伦敦10月20日 - 美国页岩油生产商超出了外界的所有期待，他们挤出了更高的生产效率，并把钻机安排到现有业务中最高产的部分。

面对油价挫跌，页岩油产业在降低成本和维持产量方面展现出超强的能力，也证明各页岩油厂商具有企业精神和精湛技术。

页岩油企业经受住了这场2014年中以来横扫业界的完美风暴冲击，因此有理由对此感到骄傲。

但也应该正视这样一个事实，即油价崩跌已导致页岩油革命暂停，该产业的重点已经从成长转为保命。

革命不会倒退。已经掌握的技术不会丢掉。逆境已迫使页岩油企业变得更高效。

一旦油价上涨，页岩油产量很可能会再次增长，而且成本基础甚至更低。

但目前而言，油价下挫阻碍了美国页岩油的增长，也放慢了美国页岩油走向海外的步伐。

**北达科他州**

在北达科他州，石油荣景已止步，自2014年底以来，低油价已令原本产油量快速增长的步伐陷于停滞。

据北达科他州矿产资源部数据显示，过去12个月，北达科他州每月油产量复合平均增长率只有0.38%。

相比之下，在2014年6月油价开始崩跌之前的12个月期间，油产量每月复合平均增长率为2.37%。(tmsnrt.rs/1QOlGI8)

自2014年底以来，北达科他州油产量一直持于每日120万桶，为2005年该州开启页岩油革命后，程度最深且最旷日持久的停滞期。(tmsnrt.rs/1QOn25S)

如果2014年6月之前的增产势头能得以持续，那么到现在的日产量将高出33万桶，达到每日152万桶，。

在这场石油输出国组织(OPEC)对抗高成本产油商的价格战中，一些分析师质疑OPEC是否赢得胜利。

他们指出，北达科他州和德州的页岩油产量展现出抗跌韧性，即可佐证OPEC的策略仅取得有限成功。

但正确的比较应该是，假设油价当时一直维持在2014年6月前的逾100美元水准，以及OPEC已减产以支撑油价，产量会出现什么情况。

在那种情况下，北达科他州油的油产量到现在应该已经增至150万桶/日以上，到2015年底达到近170万桶/日。

但OPEC容忍油价一路下滑，让北达科他州页岩油产量原本很有可能达到的增幅，硬是少了30-50万桶/日。

**美国**

就整个美国而言，原油和凝析油产量如果继续2014年6月之前的继续趋势，那么到2015年底将达到每日1,130万桶。(tmsnrt.rs/1QOkFQg and tmsnrt.rs/1QOlqsS)

然而美国能源资料协会(EIA)预计，到年底时原油和凝析油日产量将为约900万桶。

这二者之间超过200万桶的差距说明了，为何价格没能守在100美元之上，以及油价下跌对恢复市场平衡的必要性。

President Richard Nixon的首席经济顾问Herbert Stein曾表示，如果某件事不能一直持续下去，那么就会停止下来。(“论经济、政治和生活”，1998年)

就油价和页岩油革命而言，美国的产量是处在一条难以为继的轨道上，因此油价会下跌，趋势出现中断。

200万桶的差额还表明，OPEC成功地遏制了页岩油增产，并将油市推上一条新轨道。

200万桶的差额其实是一个很粗略的计算数字，实际的差额有可能是150万桶，甚至是100万桶。

不过再考虑到2015年日需求增加约150万桶，增幅超过2014年不到100万桶的水准，那么我们就可以衡量油市距离恢复平衡还有多远。

**OPEC的胜利**

油市依然是供过于求，但如果不是油价自2014年中以来腰斩过半，那么供应过剩的情况会更加严重。

OPEC的策略--实际上应该说是沙特阿拉伯的策略，就是保持自身的产出稳定，从而迫使其它产油国调整产量。这个策略已经相当成功，因此没有理由不继续下去。

无论如何，尚不清楚沙特阿拉伯、或是OPEC整体在2014年抑或现在是否有其它更多的选择。

包括委内瑞拉和伊朗在内的一些产油国，已经声明OPEC应当削减产量，以促使油价达到每桶70美元甚至80美元。

尽管大多数页岩油生产商在油价不到50美元的情况下会举步维艰，但如果美国原油触及60或70美元，那么很多产油商将开始提高产量，从而导致供应过剩局面在短期内急剧恶化。

沙特阿拉伯和OPEC维持产能不变、允许油价下跌，从而遏制高成本生产商，对于这一策略到底想打击哪些国家，市场上已经充斥着各种揣测。

美国页岩油生产商(页岩油革命的发起者)、俄罗斯(地缘政治因素)、委内瑞拉(也是地缘政治因素)都是市场谈论的对象。

但沙特阿拉伯和OPEC官员一直都很小心翼翼，只是称要限制高成本生产，而非针对页岩油。

页岩油生产的成本属于中等水平，至少在Bakken、Eagle Ford和Permian等最多产的地区是这样。

不管怎样，沙特阿拉伯和OPEC无法特别针对某个生产商团体。因为低油价带来的痛楚是普遍而广泛的。至于哪个产油商最先垮掉，OPEC其实没有办法控制。

通过提高效率，页岩油生产商已经将更多的调整负担推给了在北海、北冰洋、深水区域、超大项目和边境地区的非OPEC及非页岩油生产商，以及在拉丁美洲和非洲的较为弱小的OPEC成员国。(完)