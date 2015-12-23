《KEMP专栏》投资大宗商品指数使养老基金的损失越来越惨重

(本文作者为路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦12月22日 - 截止2014年的10年，大宗商品指数对于养老基金和其他机构已被证明是损失惨重的一项投资，2015年又再次令人失望。

回想2005年，Gary Gorton和Geert Rouwenhorst曾发表一篇名为“有关大宗商品期货的事实与幻想”的论文，帮助大宗商品作为一项“新的资产类别”在机构投资者当中变得更为普及。

他们声称，大宗商品期货指数经风险调整后的回报与股市相仿，而且也有使投资组合多元化和防范通胀的作用。

“事实与幻想”这篇论文与2004-2008年间的石油、金属和农产品牛市，一道说服投资者对大宗商品指数产品投下了数千亿美元资金。

指数投资对保守的投资者尤其具有吸引力，因为这类投资承诺无论市场时点或是基金经理的技巧如何，都将提供固有的长期回报。

大宗商品指数与股指基金吸引人的地方相同，都是不同于主动管理型资产组合或对冲基金的一种投资。

不过自2008年以来，大宗商品指数回报率一直远逊于股市表现，给大宗商品指数理念以及大宗商品这个有着鲜明特征的资产类别带来了一场信心危机。

倍感挫折的大宗商品投资者只能眼睁睁看着他们的投资价值一落千丈，而股市投资则早已摆脱金融危机影响，展开反弹且表现一直不错。

很多养老基金最终选择彻底放弃，要么缩减对大宗商品的投资，要么完全退出商品投资。

**指数产品**

Gorton和Rouwenhorst的论文是以1959-2004年期间一个全抵押商品期货等加权指数的回报为依据。

不过由于这些期货中有部分合约规模太小且流动性差，在实际中根本就不可能去投资这类等加权大宗商品期货指数。

多数投资者将资金配置在追踪一到两支大宗商品指数，如标准普尔的高盛商品指数(S&P GSCI)或彭博大宗商品指数(BCI)的上市交易基金(ETF)，或是店头交易的期货转掉期。

原油在标普GSCI指数中所占的权重一直远高于彭博大宗商品指数，后者给予金属与农产品合约的权重较高。

彭博大宗商品指数更加接近Gorton和Rouwenhorst理想中的指数，尽管该指数中各种大宗商品所占的权重仍远远谈不上均等。

但标普高盛大宗商品指数还提供一系列改良指数，例如轻能源(Light Energy)和超轻能源(Ultra Light Energy)等，削减了石油的权重，并提高其他大宗商品权重。

但这些改良指数在2008年之后的表现均不尽人意。

多数大宗商品的现货价格下跌，尤其是自2014年以来，很多大宗商品价格甚至创下10多年来的最低水平。

低利率环境降低了作为商品期货头寸担保品的债券的投资回报。

多数商品期货市场的正价差结构则意味着，期货多仓展期会遭遇损失。

(注：在正价差市场，期货空仓展期可获利，多仓展期则会遭遇损失。)

相对于股市而言，现货价格下跌、低利率和正价差市场都对大宗商品指数经风险调整后的收益有负面影响。

**表现不佳**

2005年Gorton和Rouwenhorst的著名论文发表之时，标普GSCI商品指数等实际大宗商品指数的长期回报率似乎与标普500等股票指数相似。

这种大宗商品和股票回报率的等效表现一直持续至2008年大宗商品价格触顶及金融危机爆发。也可以说，在2009和2010年的复苏初始阶段，这种等效依然存在。

但是从2011年开始，股市继续带来正面回报，而大宗商品指数的投资回报戛然而止然后转头向下。

权重方案的选择并未给大宗商品指数的长期疲弱表现带来重大影响。

实际上，标普GSCI指数的轻能源和超轻能源等分类指数从1989年就开始显示回报率在逐渐下降。

2015年，Gorton和Rouwenhorst连同Geetesh Bhardwaj发表了先前“事实与幻想”论文的更新版。

在新的论文中，研究了相等权重大宗商品指数在2005-2014年期间的表现，并与之前1959-2014年间的表现加以比较。

他们的结论是，这段期间大宗商品期货价格的表现与稍早期间相比并未发生明显改变。

但自那之后，大宗商品指数进一步下降。

标普GSCI总回报指数已经跌至1999年来最低水准。标普GSCI超轻能源总回报指数回落至2003年水平。

大宗商品指数投资已经导致过去七年养老基金的财富蒸发数十亿美元，其中大多数资金都(作为费用)转移到基金经理和(通过正价差转移至)大宗商品库存所有者手中。

为了挽救指数概念，指数供应商对指数做出愈发复杂的修改，以提高抵押品回报，将对正价差市场的曝险最小化，并降低对价格跌幅最剧烈的大宗商品的曝险。

但指数概念被修改的越多，就越像积极管理的对冲基金，而不再像指数。而且如果投资者想投资于对冲基金，那一开始就会这么做。

在过去18个月中，回报最好的是原油和其他大宗商品空仓，得益于现货价格下跌，以及正价差市场环境下的正展期收益。

而这与指数概念恰恰相反。指数仍被动持有多仓，在市场中随波逐流，寄望获得长期回报。

现在很清楚的是，大宗商品指数概念不起作用，需要从根本上进行反思或干脆抛弃。

如果你想投资于大宗商品市场，唯一的选择是挑选一支对冲基金或者主动管理型基金经理，然后寄望他们的技巧和运气一直都在。(完)