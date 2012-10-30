《Kemp专栏》飓风桑迪料将减少美国东北部燃油需求

(本文为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 李婷仪/戴素萍

路透伦敦10月29日电---美国东北部正因飓风桑迪(Sandy)而紧闭门户.但这场路径诡异的大型热带风暴的主要影响,可能是在燃油需求面而不是供应面.

地区油品价格周一做出的初步反应是上涨,但是这场暴风可能在本周稍晚时引发看跌的效应.

美国东北部是汽油、柴油、航空燃油等成品油的主要消费地区,当地有30%的需求来自进口,甚至有更多是以油管从墨西哥湾区的炼厂传输过来.

假如飓风并未对宾州、新泽西州等炼厂聚集地区造成重大灾情,那麽桑迪飓风将压抑到地区燃油需求,而不是供应,这对於讲究利润的原油和成品油价格应该是个利空.

根据官方的美国能源资料协会(EIA)数据,美国东部海岸地区(PADD 1)去年的日均成品油消耗量约为530万桶.

不过当地炼厂的供应日均仅有360万桶,使得该地区极度仰赖进口(日均51.3万桶),还得从中西部(PADD 2)及墨湾地区(PADD 3)输送(日均160万桶)来满足需求.图表数据请点击(here)

随着在暴风路径上的炼厂或关闭或减产,当地的油品供应料将下滑.但需求可能下滑更多,因机场关闭,道路和铁路运输均中断.

供需失衡最严重的一块是飞机燃油.纽约肯尼迪(甘乃迪)国际机场为重要的航空枢钮,在2011年日均消耗54.8万桶的煤油类航空燃油.但地区炼厂仅每日供应7.7万桶燃油,其余要透过墨西哥湾沿岸地区的输油管来供应,另有少量要仰赖进口.

其他有严重失衡的是车用柴油之类的馏分油燃料,以及家用取暖油.去年PADD 1地区炼厂供应的原油只占当地需求(日均37万桶)的三分之一,其余仰赖进口(日均16.2万桶),或由墨西哥湾输油(日均71万桶).

汽油市场比较接近供需平衡,当地炼油厂日产约290万桶,当地日消耗约310万桶.

大家会自然而然地把桑迪所造成的冲击和Katrina及Rita等之前几次的飓风相比较.但情况基本上并不相同.相比美国其他地区,Katrina和Rita是扑向汽油、柴油和飞机燃油有大量净供应的地区.

对该地区一间或更多间炼厂造成严重冲击,像是位於新泽西州Linden的Bayway炼厂,将使得原本就紧俏的柴油、取暖油和飞机燃油市场明显恶化.

但如果炼厂平安度过风暴袭击,只有小幅受损,那麽比较有影响的将是需求面大受冲击,因为民众无法外出导致运输燃料的消耗锐减.(完)

--译文审校 高琦

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