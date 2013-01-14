《KEMP专栏》沙特阿拉伯面临石油市场占有率保卫战

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp; 编译 蔡美珍/石冠兰/张若琪

路透伦敦1月11日 - 水力压裂技术及全球各地外海开采活动大增,成为1980年代以来沙特阿拉伯石油政策所面临的最大挑战.

对沙特决策官员而言,最大问题将是如何在众多石油供给对手环伺下,维持市场占有率及出口收入.这些对手包括页岩等非传统石油储藏、南美及非洲的外海油田、极地石油、以及同属石油输出国组织(OPEC)的伊拉克及伊朗.

根据能源资料协会(EIA)去年底发表的一项预估,到2020年时,全球原油及冷凝油产量将达到每日9,970万桶.

其中液态石油产量将比EIA两年前的预估高出近700万桶/日.(link.reuters.com/cus25t)

石油市场上还很少有分析师或评论人士注意到短短五年内产量展望的变化程度.在2008年时,多数观察人士还在担心石油产量达到峰值的问题.五年后的今天,问题已经变成如何处理未来的供应过剩.

没有理由认为2020年的石油日均需求会比两年前所预估的高出700万桶.这些新增供应几乎和沙特阿拉伯目前产量一样多.因此,油价势必要下跌,才能刺激石油消费加速成长,并且降低至少一些石油供应对手的开发意愿.

**市场份额之争**

沙特人对此并不陌生.20世纪六十年代,八十年代以及九十年代的多数时间内,沙特都在与其他中东主要产油国(伊朗、伊拉克和科威特)以及委内瑞拉和俄罗斯,就如何分配市场份额及避免产能过剩而陷入旷日持久的争端中.

不管在哪种情况下,沙特都经历了供需平衡建立与市场份额恢复稳定前的价格暴跌.

历史似乎将重演.沙特将在两条战线上作战.其既需要限制OPEC之外新增产量的规模,还要在OPEC内部与主要对手伊拉克和伊朗就产量份额达成协议.

由于国际社会对伊拉克前总统萨达姆·侯赛因政府的制裁,以及其与美国及其盟国的两次战争,伊拉克已经被隔离在市场份额机制之外.目前,由于美国和欧洲的制裁,伊朗事实上也游离在该机制之外.

现在伊拉克正忙于通过南部油田来提高自身产量,而半独立的库尔德斯坦则试图为北部油田找到输油路线和买家.

至于伊朗,受制裁影响,其大约100万桶的市场份额实际上被沙特及其最密切盟国科威特和阿拉伯联合酋长国所获得.不过一旦伊朗核问题引发的对峙局面得到解决,那些份额还将归于伊朗.

**价格必须降下来**

在有效需求的前提下,挑战在于如何分配产量.沙特巨大的传统油田,其生产成本在业界大概排在最低之列.但得大幅压低油价,才能阻断其他的供应来源.

Bakken、Eagle Ford和其他美国页岩业者持续探钻,加上效率大幅改善,都强烈暗示着油价若远低于每桶100美元,或甚至低于80美元,页岩生产都十分合算.

深海和极地探钻,以及煤气到液态天然气等其他方案则比较昂贵且风险也高,不过国际能源署(IEA)之前的估计和其他预测者都认为,损益平衡点在油价远低于每桶100美元.随着技术进步,探钻公司累积经验,生产成本可能进一步下降.

沙特和其他OPEC产油大国已冻结主要油企在其国内的活动,或订定严格条件,使大型油企不愿大量投资.但那却助长国际石油公司和规模较小的独立油企到其他国家找寻更宽厚的投资条件.

为阻绝部分企业现金流用来资助所有这一切探勘和生产活动,油价必须降下来,否则就得找寻其他手段,以劝阻投资.

因为以当前趋势来看,到2020年时全球市场上石油和凝析油将过剩.沙特迟早得接受油价下降或市场份额减少的事实,或是两者皆然.(完)

(译文审校 高琦/侯向明)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。