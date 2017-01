《KEMP专栏》宁可损人不利己 沙特向伊朗挥舞石油武器

撰稿 John Kemp 编译 戴素萍/刘秀红/李爽/张明钧/高琦

路透伦敦4月18日 - 沙特阿拉伯决定让周日多哈冻产会议协商无果,似乎证实了沙特石油政策改弦易辙。

数十年来,沙特坚称不会把石油当成是外交武器,但上周末它却这么做了,而这只是该国与伊朗冲突加剧的一环。

去年沙特对伊朗石油产量的立场变得愈发强硬,到了上周末便自然而然地得出这样的结论。

沙特将不会接受任何有关限产的提议,甚至是把产量冻结在纪录水准的提议,除非伊朗同意接受类似提议。而伊朗在其产量达到制裁前的水准以前,是不会接受这样的提议。

坚持如此强硬的立场,沙特肯定会让谈判无果而终,而其似乎也很满意这样的结果。对油市的考量看来不敌外交策略。

沙特宁可油价下跌、包括自己在内的所有产油国营收减少,也不愿达成一个可以让海湾地区的主要竞争对手收入增加的产量协议。

**海湾对抗**

伊朗一年多以来一直在重申,只有将产量增至遭制裁前的水准,才会考虑抑制产量以帮助稳定油价,这一立场已被其他多数产油国默认。

以提高石油出口及收入换取核活动控制,正是2015年7月联合国安理会常任理事国与伊朗所达成协议的核心部分。

沙特一直反对该核协议,担心这会增强伊朗的经济实力,从而使伊朗能够在黎巴嫩、叙利亚、伊拉克和也门冲突中,增加对其代理人的资助。

但直到最近,沙特的石油政策似乎都还掌握在石油部和沙特阿美(Aramco)的技术专家手中,而没有被当做外交政策的一部分。

对于制裁解除后的伊朗能否如其宣称的那么快增加石油出口,沙特官员私下表示怀疑。

但沙特官方的说法是,全球石油需求的增长将有助油市吸纳来自伊朗的更多原油,无需其他产油国限制产量。

**达成协议之路**

截至2015年底,可明显看出,伊朗维持生产并试图用低油价将高成本产油商排挤出去的策略,收效远比原本预想的要慢。

迫于OPEC在拉美和非洲部分实力较弱的成员国以及俄罗斯的压力,沙特在2016年2月勉强暂时同意冻结产量计划。

不过在沙特的坚持下,沙特、俄罗斯、委内瑞拉和卡塔尔之间的协议附带了条件,即其他主要产油国也必须遵守。

因此过去的两个月,密集的外交活动集合了许多OPEC和非OPEC产油国,他们的日产出总计达到5,000万桶,占全球总供应的一半以上。

有16个产油国代表参加了此次多哈会议,希望达成冻产协议。

但即便会议成功结束,协议草案也不会那么有分量,因为这本来就不会减少市场上的实际供应,只会通过鼓励对冲基金聚焦于实货市场逐步恢复平衡,从而象征性地支撑油价。

**沙特对伊朗立场强硬**

最后,除了美国和加拿大(因反垄断法不能协调产量)、中国(净进口国)、伊朗和巴西以外,多数产油国都派代表参加了会议。

若非他们相信确实有可能达成协议,否则多数参与国不太可能会同意参加,因为一场失败的峰会比不开会更糟糕。

峰会前的外交沟通肯定给多数其他国家留下了这样的印象,即沙特对达成协议持开放态度,而协议必然需要把伊朗排除在外或者做出特殊规定。

但在峰会召开之前,沙特的立场似乎变得更加强硬。会议前夕,沙特副王储Mohammad Bin Salman警告称,该国可以立即将日产出提高至1,150万桶,并在6-9个月内提高到1,250万桶。

这位副王储表示,如果沙特投资,那么日产能将增至2,000万桶,他并重申,要达成产量协议,必须有伊朗参加。(请参见彭博4月16日报导"Saudi prince says he could add a million barrels immediately")

这些讲话可解读为谈判措辞,但这么晚才进行干预可并非吉兆。

沙特代表在抵达多哈时,表面看仍致力于达成协议,但在最后一刻坚持要大幅修改草案内容。(请参见华尔街日报4月17日报导"No agreement on oil freeze at Doha meeting")

华尔街日报报导称,“一名熟知事况的人士称,周日清晨,沙特阿拉伯石油部长欧那密接获一通来自利雅德的电话,之后他告诉与会代表他们需要废弃未将伊朗纳入冻产协议的草案。”

其他消息来源也传递出同样的讯息。俄罗斯能源部长责怪“部分OPEC成员国”试图在最后一刻修改协议内容,“试图要取得未与会国家的退让。”(请参见俄罗斯今日报(Russia Today)4月17日报导"Russia

'disappointed' by Qatar oil talks")

**原油与外交**

沙特从未热衷于协调限产,虽然赞同限产原则,但又道出一大堆困难,力辩实际行动是不可能的任务。

在进入最后关头才插手让协商破局,让其他所有人感到难堪,沙特可能会为此付出外交上的代价,不过一些高阶决策人士显然认为,没有达成协议要比一个纸糊的协议要来得好。

在有这么多其他产油国参与多哈谈判,且准备冻结产出水准之际,台面上所提出的协议符合沙特数月之前所提出的多数条件。

协议并未要求沙特减产,只需在10月进行检讨之前的六个月内避免增产,这几乎可说是口头配合而已。

唯一没有达成沙特要求的条件,就是伊朗并未参与协议,以整体油市的角度来看相当微不足道,但从外交的角度来看就至关重要。

一些分析家指出了沙特拒绝促成协议的更根本原因:沙特担心油价上涨过快和过多,从而让美国页岩油开采商和其它高成本产油者获得潜在的喘息生机。

油价上涨会使沙特和其盟友在过去18个月里苦苦寻求的油市再平衡遭到威胁。(彭博4月17日文章称“沙特人不会为多哈谈判失败流泪”)

从(外交和市场再平衡)角度得出的两种解释并不是互相排斥的。但沙特的石油政策在一定程度上似乎确实与沙特同伊朗的冲突交织在一起。

根据我的同事Andy Critchlow的说法,“沙特同伊朗之间日趋尖锐的争端,对油市造成的影响正在展开。”

沙特石油部长在这个议题上一直是靠边站的,石油政策的决定权目前看是明显掌握在沙特王室和副王储的手中,而他们将石油作为外交手段的一部分。

自从新国王去年继任以来,沙特在一系列外交事务上都采取了愈发明确的立场。鉴于此,经济外交手段的重要性也与日俱增。

沙特一直在试图阻碍伊朗出口的恢复,比如警告油轮公司,声称若他们运载伊朗石油,就将被列入黑名单。(金融时报4月4日文章“沙特采取行动拖慢伊朗出口”)

破坏多哈谈判的决定正好符合沙特发动的经济战新模式。

与其他寻求油价上涨的产油国不同,沙特看来愿意承担油价下跌导致自身经济受损的风险,以期达到让伊朗受创更重的目的。(完)