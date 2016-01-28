《KEMP专栏》全球贸易放缓冲击运输需求 燃料价格跌至谷底

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 张若琪/高琦

路透伦敦1月27日 - 由于大宗商品价格重挫，加上中国经济脚步蹒跚，限制了全球制造产品和原材料的出货，全球贸易增长正在放缓。

根据荷兰经济政策分析局，9-11月全球贸易量较上年同期仅成长1.5%。

当前经济扩张周期的贸易量增长力度远不及前几次周期，但自2015年初以来，放缓程度更甚。(2016年1月“全球贸易监测”报告)

贸易量三个月移动同比增幅已从2014年12月-2015年2月的4.2%，降至2015年9月-2015年11月的1.5%。(tmsnrt.rs/1PAMXLD)

贸易量当前增幅约和几段特别时期的最低水准相当，包括2008/2009年全球金融危机以来、2000/2001年美国衰退期间、及1997/1998年的亚洲金融危机期间。

贸易放缓令各类运输需求全受打击，包括集装箱和乾散货运输，到公路、铁路和空运都受影响。

集装箱和乾散货运输业受到需求迟滞和大型新船舶数量激增的双重打击。

但根据国际航空运输协会(IATA)的数据，2015年的大多数时候空运货物数量也表现出持平或是下降。许多较高价值的物品都是通过航空运输。

全球贸易增长疲弱，又进而冲击燃料需求。

多数货运活动使用的燃料都来自馏分油类别的中端和低端油品，比如：航煤、柴油和重质燃料油。

这些与货运相关的燃料需求在当前表现得最为疲弱，库存的增幅最大，价格下跌也最猛，全球范围都是如此。

比如，美国的航煤、馏分燃料油和残渣燃料油库存都比去年同期分别增长了15%、20%和33%，相比之下，汽油库存的增幅还不到2%。

根据美国能源资料协会(EIA)的报告，航煤、馏分油和残渣燃料油的库存分别增加500万桶、2,800万桶和1,100万桶，汽油库存增幅仅为400万桶。

另外，由于厄尔尼诺(圣婴)现象导致北半球多数地区冬季气温普遍较往常暖和许多，也用于空间加热的中质和重质燃料油的供应过剩情况愈发恶化。

供应过剩已经令中间馏分油的冶炼利润率降至2010年以来最低水平，当时的形势是全球经济刚刚走出金融危机的漩涡。浏览美国冶炼利润图表，请点选(tmsnrt.rs/1PAN1Lp)(完)