《KEMP专栏》北达科他州石油繁荣利弊谈

美国北达科他州Williston附近的一处新油井，摄于2014年11月12日。 REUTERS/Andrew Cullen

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦11月24日 - 根据美国能源资料协会(EIA)的数据，2013年纽约州石油日产量仅1,000桶，但每天消费的成品油接近62万桶。

几乎可以说纽约州车主使用的每一加仑汽油，以及该州消耗的所有取暖用燃料油，都是用纽约州以外地区生产的原油炼制的。

有些原油来自北达科他州、德克萨斯州和阿拉斯加州，其余的则来自外国供应，如加拿大、沙特阿拉伯、委内瑞拉和尼日利亚。

像华盛顿、伦敦或巴黎等其他都市地区一样，纽约人维持他们喜欢的生活方式，要依赖其他地区所生产的石油和天然气。

坐在大城市舒适的办公室里，阅读有关石油和天然气生产的所有问题的时候，更不要忘了这一点。

上周六，《纽约时报》刊登了一篇经过认真调查的文章，标题为“石油繁荣不利的一面(The Downside of the Boom)”，当中记录着“北达科他州凭借建立在信任、警告和第二次机会基础上的监管体系，负责监督数十亿美元的石油行业”。

文章详细讨论了伴随该州石油繁荣的事故、井喷以及石油外溢，配有访谈、数据分析和插图。

整篇文章很值得一读，但有失偏颇，没能勾画出有关石油生产得失的全面图景。

**贫穷的乡村经济体**

与在纽约、华盛顿和洛杉矶的大都会报纸上刊发的许多其它文章一样，这篇文章描绘着草率的油气生产商破坏世外桃源的景象。

现实情况却截然相反。在上个世纪的大多数时间里，北达科他州一直都是一个依靠农业苦苦寻求生存的贫穷乡村经济体。

当石油繁荣在2006年左右到来以前，在过去80年的大部分时间里，北达科他州的收入一直都远低于全美平均水平。

1980年代末以及整个1990年代，北达科他州的人均收入一直都只有全美水平的80-85%。

相比之下，根据美国经济分析局(U.S. Bureau of Economic Analysis)的数据，纽约的人均收入较北达科他州多出了五成，是全美平均水平的120%。(link.reuters.com/cyh53w)

1995年，美国人均收入为23,500美元，然而纽约人均收入为26,700美元，北达科他州则仅为19,400美元。

当年北达科他州的人均收入在50个州中位列第42名。表现更差的只剩肯塔基州、俄克拉荷马州、新墨西哥州、犹他州、蒙大拿州、阿肯色州、西弗吉尼亚州和密西西比州。

北达科他州1995年的人均年收入，只比当年最低的密西西比州高出2,000美元。

石油繁荣则改变了这一切。2013年时，北达科他州的人均收入则已蹿升至全国第七。表现更好的只有康涅狄格州、马萨诸塞州、新泽西州、纽约州和马里兰州。

北达科他州人均收入图表：link.reuters.com/cyh53w

北达科他州人均收入在全美排名图表：link.reuters.com/tyh53w

**权衡利弊**

值得注意的是，据能源资料协会(EIA)数据，2013年除了纽约州日产1,000桶以外，那几个州都不产石油，尽管其日消费数百万桶。

北达科他州摆脱相对贫困状态并重振该州经济过程中，产油起到了非常重要的作用。

北达科他州页岩油产量，以及德克萨斯州、俄克拉荷马州、新墨西哥州和科罗拉多州的类似产量，拉低了所有美国家庭的驾车及取暖成本。

北达科他州的石油降低了美国对海外供应的依赖，让决策者有更大空间可以对伊朗实施更有底气的制裁政策。

也正是北达科他州的石油，使得美国不那么依赖来自人权和环保记录不佳国家的进口。

但这并不是要为溢油、爆裂或污染找借口，也不是说该行业、监管机构和政界不应追求不断的改善。

但重要的是要正确看待环境问题。每一项经济活动都包含一些风险。关键是要控制风险。

风险并不仅仅局限在油气行业。很少有评论人士愿意承认稀土元素生产过程中伴随着污染，而在目前更现代化的清洁技术中，稀土元素可是至关重要。

风险也不只限于页岩油开采。在过去几十年里，常规的陆上和海上石油生产所带来的污染要多得多。

北达科他州在控制污染和维护安全方面的过往记录，要比尼日利亚或委内瑞拉等其它美国原油供应地好得多。

纽约时报的文章认为，北达科他州的政客与监管者没有充分尽到职责，他们在与石油生产商打交道时本应当采取更加积极和强硬的方式。

然而，这种指责既不公平也不现实。如果采取了纽约时报所推荐的那种零风险和零容忍的举措，那么可以确定的是，永远都不会看到页岩油开发热潮的兴起。

纽约目前是仍然是全美汽油价格最高的地区之一。但纽约的驾车者目前能以每加仑约3.30美元的价格购买汽油，而不是2008年夏季的每加仑4.30美元，这很大程度上要感谢北达科他州的页岩油。

此外，在近期油价下跌后，美国家庭每年在燃油方面节省的平均开支超过2,000美元，这也要感谢北达科他州的页岩油。

记者们对于油气行业总是有一种本能的不信任，而石油生产商们也以怨报怨，对“自由派”都市媒体表现出公开的敌意。

双方所面临的挑战，特别是媒体这边，是应当对能源行业达成一种更平衡、更细致的理解，要考虑到能源产业带来的所有利弊，并意识到从来就没有零风险的解决之道。（完）

(编译 王颖/许娜/李爽/高琦 审校 张明钧/朱晓军)

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