《KEMP专栏》油轮进口原油是美国原油库存大幅波动的主因

图为美国加州油田的抽油机。 REUTERS/Lucy Nicholson

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 刘秀红/孙茉莉/高琦/杜明霞

路透伦敦7月3日 - 美国原油库存上周意外增加近240万桶，打破连续八周下降局面，导致油价大幅下滑。

但是，市场是不是对周三公布的库存数据反应过度，误把正常的数据周线波动当成了供需平衡的根本性转变呢？

在截至6月26日当周的库存数据中，通过油轮进口来的原油制造了相当多的“干扰”，很容易让人混淆为是短期供需平衡发生了变化。

原油库存报告受三个因素影响：国内原油产量、原油进口量以及炼厂原油加工量。每周的国内产量非常稳定，但进口和加工量具有高度可变性。

2014年，美国炼厂加工量平均每天为1,580万桶。

据能源资料协会(EIA)，2014年美国国内原油产量大概为每天870万桶，日进口量约为730万桶。

每天有近300万桶的进口石油通过管道或者运油列车从加拿大抵达美国，此外，从其他国家每天450万桶的进口量中多数藉由油轮运送。

典型的长距离海上运输巨型油轮(VLCC)，其装载量约为200万桶。

因此，美国每天相当于有两到三艘巨型油轮的船货抵港，或一周大概有15-16艘。只有美国海关清关后，才会纳入可报告原油进口量。

但日线和周线均值之间存在很大的差异。鉴于此，各艘油轮的抵达时间以及海关程序的完成时间都会对当周的上报进口量有很大影响。

图表1-3显示出1983-2015年间的每周原油进口量，让每周的进口变动一目而然。(link.reuters.com/hab25w)

对周线的进口量变化进行比较，每日差异最多可以达到250万桶，相当于一周的差距拉大为1,500-2,000万桶。

周线进口量变化的标准方差为日均近75万桶，相当于一周520万桶。

进口的波动以及产能利用率的变化，对于一周登记库存量的变化也有重大影响。

这或许可以解释为什么库存在6月26日止当周突然上扬。

原油库存增加240万桶，前一周为减少500万桶，此前八周平均每周减少350万桶。

炼厂产量与前周相比几无变化，仍为接近记录水平的每日1,650万桶。

整个库存变化似乎是因为进口大增，进口增加近75万桶/日或520万桶/周。

进口增加，以及库存从前周的减少500万桶转为增加240万桶，都属于正常波动。

虽然这可能意味着供应过剩加剧，但也可能只是油轮抵达时间方面的原因，在一周的数据里无法区分这两者。

因此，市场的迅速反应--美国原油期货CLc1下跌逾1.50美元收于逾两个月低位--看起来有些过度了。(完)

(译文审校 王丽鑫/蔡美珍/李爽/戴素萍)

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