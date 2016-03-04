《KEMP专栏》美国馏分燃料油出口难 海外竞争及需求疲弱压力罩顶

美国北达科他州Dickinson一处油田中的钻井设备，摄于2016年1月21日。 REUTERS/Andrew Cullen

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 刘秀红/汪红英

路透伦敦3月3日 - 自2013年以来，美国馏分燃料油的出口基本持平，结束此前数年的强劲增长，因美国炼厂既面临亚洲和中东大型新炼厂的激烈竞争，又遭遇需求疲弱的窘境。

2014/15年度美国馏分燃料油出口复合年增长率仅为2.3%，远低于2004-2013年近30%的复合年增长率。

根据美国能源资料协会(EIA)的数据，2015年美国馏分燃料油出口平均119万桶/日，与2013年的113万桶/日基本持平。(tmsnrt.rs/1UBGo1Y)

相比之下，之前的九年间，出口规模已较2004年的仅11万桶/日增长了九倍之多。(tmsnrt.rs/1UBGs1Y)

馏分燃料油出口停滞不前，要归咎于全球贸易走疲、采矿活动下滑、以及北半球多数地区冬季气温偏暖抑制了全球需求的增长。

直到最近，对美国炼厂的盈利能力而言，出口市场正变得愈发重要。

2004-2013年间，美国炼厂的中质馏分油产量增长近25%，从380万桶/日增至470万桶/日。

炼油厂加工越来越多有利提炼馏分油的原油，并优化炼油装置，将中质馏分油的收率(yield)尽可能提高。

据美国能源资料协会(EIA)的数据，2014年馏分燃料油的收率较2004年提高了六个百分点，从23.9%升至29.9%。(tmsnrt.rs/1UBGjLY)

但炼油业务的一大问题是周期性很强，而从计划更新或新增设备，到真正投产，之间又有很长一段准备时间。

美国炼油业还面临来自沙特和亚洲其他地区新建大型炼厂的更多竞争。这些新炼厂也集中力量生产馏分油供出口。

这些额外产能投产之际，正值全球燃油市场重心发生改变，当前汽油消费强劲增长，但馏分油需求增长放缓。

在美国、中国和印度，汽油需求迅速增长，但馏分油需求却停滞不前，甚至下降。

美国和全球其他很多地方的众多炼厂是在货运和工业需求强劲的时期完成规划，因而造成目前有点生产重心偏差，加工了太多的馏分油，但汽油产量却不够。

由于全球馏分油过剩，美国炼油业者一直无法通过向海外销售更多燃油来解决自身问题。

美国馏分油库存自2015年5月开始飙升，由于温暖天气导致取暖油需求减少，馏分油库存在2015年11月至2016年2月之间大幅增加。

美国目前的馏分油库存可供国内消费48天，而去年为29天，往年同期的长期平均水平为32天。

厄尔尼诺(圣婴)现象的结束应该会在今年稍晚提振馏分油需求，因为下一个冬季的气温可能不会像2015/16年那么暖和。

但仅凭这点可能不足以解决馏分油问题。馏分油问题一方面和天气相关，另一方面也是结构性的。

除非全球经济活动和货物运输大幅回升，否则馏分油供应过剩的问题有可能还会持续一段时间，从而拖累炼厂的利润率。

过去几年，那些竭力生产馏分油的炼厂都收获丰硕，但短期内的回报结构将转向大量生产汽油的炼厂。(完)