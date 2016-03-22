《KEMP专栏》美国今夏汽油需求有望创纪录新高 亮丽前景推升原油价格

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/John/Kemp

路透伦敦3月21日 - 美国2016年汽油消费可能将创下纪录新高，刷新2007年创下的高点，这一前景正扶助推高原油价格。

近期数据表明，美国今夏天有望迎来最火爆的驾车出行高峰，而这将促使炼厂尽可能多地把原油加工成汽车燃料。

在美国汽油消费快速增加、印度和中国需求增长强劲、美国原油产量减少、以及对冲基金转为看多地合力推动下，原油和燃料价格飞涨。

美国2015年汽油日消费量为916万桶，仅较2007年创下的929万桶纪录高位少12.5万桶。

美国能源资料协会(EIA)目前仍预期2016年汽油消费将略低于2007年峰值。

EIA在2月23日发表了一篇评论，标题为“汽油消费料仍将低于2007年峰值，尽管驾车出行增加”。

然而，近期频繁发布的数据显示汽油需求异常强劲，EIA即据此持续上修其预估值。

2015年12月时，EIA预测2016年汽油消费量仅将增加1万桶/日。今年1月时，EIA将预估值调高至7万桶/日；3月时又上调至9万桶/日。(数据来源：短期能源展望，EIA，2015年12月至2016年3月版)

EIA是在统计数据显示汽油需求已然徘徊于纪录高位之际，将预估值往上调高。

在3月11日止四周内，汽油表观消费量均值逼近940万桶/日，较上年同期增加约56万桶/日。(tmsnrt.rs/1UxwHm6)

当期汽油表观消费量较2007年同期所创纪录高出逾20万桶/日，较10年均值则高出40万桶/日。EIA将表观消费量称之为油品供给量。

EIA在“石油情势周报”所发布的消费数据为预估值，易受一系列样本及非样本误差所影响。

在涵盖范围更大的月度调查数据出炉时，这份周度的预估数据就可能进行修正。

但每周预估往往与月度预估趋势一致，尤其是为了消除数据短期波动的影响，而把四周数据平均以后。

常规季节性因素以及暴风雪、洪水或飓风等一次性事件，也可能影响短期消费预估。

1月汽油消费预估已经受到中西部地区严重洪灾及东海岸暴风雪的影响。

一些分析师暗示，当前隐含消费量的力度部分归因于数据统计效应，因为在开始夏季级汽油规格前，炼厂将冬季级汽油推向市场。

但从冬季级汽油转为夏季级汽油，每年发生的时间都相同，因此其对2016年罕见的隐含消费究竟影响几何还不明朗。

尽管有些波动，但每周的预估数据一如既往地显示，近几周汽油消耗同比强劲增长。

**炼厂加足马力产油**

美国炼厂一直加足马力，把原油提炼成汽油，以满足驾车的需求。2016年迄今，炼厂原油加工量几乎每周都创下同期纪录水准。

3月11日止当周，美国炼厂原油加工量达到近1,600万桶/日，高于2015年的1,540万桶/日，而后者则是前纪录水平。(美国炼厂原油加工量变化图表：tmsnrt.rs/1UxwTSt)

3月11日止当周，美国炼厂产能利用率达89%，高于2015年同期的88%、2014年的86%以及2013年的81%。

即便此时的炼厂原油加工量创下年内新高，汽油库存仍接近正常水平。(美国汽油库存图表：tmsnrt.rs/1Uxx7ZP)

美国汽油库存相当于26.6天的消费量，几乎与去年同期的26.7天持平，仅略高于长期平均水准的25.5天。

在需求高于去年、炼厂产能利用率创下季节纪录、库存接近正常水平、且夏季驾驶高峰期即将到来的情况下，炼厂加工量似乎即将大幅增加。

美国驾车一族的汽油需求可能创纪录的前景，加上美国炼厂的原油需求创下新高，已推动现货价格与价差双双上扬。

2016年6月交割的汽油期货价格已大涨29%，从2月初每加仑1.15美元，上扬至目前接近1.50美元的价位。

期限相同的美国原油期货同期内上涨23%，较1月中旬所及低点上涨37%。

现货汽油和原油价格的涨势，与原油和油品价差下半年预期走升的情形相一致。(图表：tmsnrt.rs/1UxxaVA)

**对冲基金转为多头**

对冲基金已经积累了巨大的多头仓位，押注原油价格进一步上涨，很大程度上是因为美国和印度等市场的油品需求强劲。(图表：tmsnrt.rs/1UxBuUT)

对冲基金和其他资产管理公司持有的净多头仓位，相当于纽约商业期货交易所(NYMEX)和ICE Futures Europe三种主要原油合约的总和。

净多仓较12月22日的近期低点2.31亿桶增长逾一倍，接近2015年5月所创高位5.72亿桶，以及2014年6月触及的纪录高点6.21亿桶。

在此之前，对冲基金因预期油价反弹，曾经在2015年3月/4月和8月/10月尝试建立大量净多仓，但终成泡影，油价续跌至纪录新低。

现在，对冲基金自2015年初以来第三次押注油价涨势即将来临，部分归功于美国驾车出行人员对汽油的需求激增。(完)