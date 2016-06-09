《KEMP专栏》休闲旅游旺季来到 助推美国汽油需求攀登纪录高位

撰稿 John Kemp

路透伦敦6月8日 - 汽油价格走低正明显改变出行者的驾驶行为，进而推动美国车辆燃料消费大幅增长。

根据能源资料协会(EIA)的数据，今年3月份，美国汽车驾驶族群估计日均消耗了940万桶汽油，较2015年同期大增近35万桶/日。(tmsnrt.rs/1Phm3d5)

从今年全年来看，预计汽油消费量将达到933万桶/日，较2015年水平高出17万桶/日；而2015年的日均汽油消费量也已经比2014年增长了24万桶/日。

面对异常强劲的统计数据，EIA已经数次上调对今年汽油消费量的预估，未来还可能进一步上修。

汽油消费的增长主要源于家庭收入上升与就业增加，以及购车行为的明显改变。人们现在更乐于购买马力强劲油耗高的较大型汽车。

但燃料消费的上升也明显受到自主行为的影响，因为燃料价格降低，人们愿意驾车进行更多和更长途的度假旅行。

“伟大的美国公路旅行又出现了，”Clifford Krauss在纽约时报上写道。(“美国人再次踏上公路之旅”，6月3日)

据Krauss，“去年到国家公园游玩的人数首次达到3亿人。2015年到大峡谷旅游的人数达550万...同比增加16%，公园高管预计今年也将录得类似增幅。”

美国国家公园管理局(NPS)公布的数据显示，伴随着汽油价格下跌和消费增加，2014年游客数量激增，2015年更是火爆。

五大最热门公园(大雾山、大峡谷、洛矶山、约塞米蒂(优胜美地)和黄石)2014年游客数量增加200万人次后，2015年又增加了300万人次。(tmsnrt.rs/1WELH35)

2015年游客数量骤增至2,860万人次，而1995年至2013年期间则基本持平在2,250-2,450万人次左右。

大多数公园只能驾车游览，因此游客数量能够更普遍地实时反映休闲自驾游的情况。

2016年前几个月游园和驾车出行的客流继续增加。今年前四个月，通常是淡季，但进入美国大峡谷国家公园的车流量较上年同期增加8%。

一般来说，与油价的细微变化相比，驾车出行与汽油消费量对收入和就业的细小变化更为敏感。

不过像过去两年间，汽油价格那么剧烈的变动，改变了人们的消费行为，从而对驾车出行和汽油消费带来重大影响。

2002年至2014年间实际油价翻了四倍，随着费用的节节攀升，似抑制了大量的自驾出游。

随之而来的油价下滑释放了部分压抑许久的需求，同时经济增长，就业改善及收入提高也让钱不成问题。

经济成长加之燃料成本便宜，合力推动下令交通流量创下近20年来最强劲增长。

截止3月的12个月，交通流量平均增加3.5%，今年前三个月较上年同期增加4.2%。

夏季的度假旺季还没有到来，汽油消费实际上已可以确定将会在今夏再创新高，一举超越2007年创下的纪录。(完)