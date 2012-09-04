《Kemp专栏》美国有能力单方面释油

(本文为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 蔡美珍/肖群英

路透伦敦8月31日电---由於意大利及德国仍然反对释出紧急石油储备,外界关注焦点将转向美国单方面释油的可能性,美国的释油行动有可能会获得英国及法国等盟国响应配合.

美国政府当然会更希望获得多国协同释油的重大象征意义,因为释油对全球油市的影响将极大化,同时也有助消除外界批评美国总统奥巴马为了竞选连任而操弄油价的杂音.

但美国紧急石油库存的规模巨大,光是扬言美国将独自释油就有足够说服力,而且如果奥巴马政府决定推动释油,这一点或许也能让美国官员说服其他国际能源署(IEA)成员国加入行列.

即使其他国家拒绝,根据美国法律,奥巴马拥有极大权限可以单方面释油或是与几个盟国联合行动.

**巨大库存**

国际能源署(IEA)28个成员国的紧急石油储备总量中,美国占了将近一半.截至6月底,美国的战略石油储备(SPR)拥有6.96亿桶原油,相比整个经济合作暨发展组织(OECD)体系持有的15.37亿桶,比例略高於45%.

在2011年6月的最近一次紧急释油行动,向市场提供的石油库存中,美国占了半数,如果以实际真正售出的库存来看,美国更是远超过半数以上.

美国总统拥有很大法定职权,可以下令从SPR释出石油.有关释油的法律列于美国法典第42篇第77章.(here).

这项法律列出许多可能导致必须释出紧急石油库存的因素,从经济、外交到国家安全等.

1975年建立紧急石油储备时,立法议员是这麽说的,"国会认为储藏大量油品将减低能源供给严重干扰对美国的打击,并提供有限保护,免受油品供给干扰的短期影响."

"此乃美国之政策,建立最高达10亿桶油品的战略石油储备,以减轻油品供给干扰的影响,以善尽美国在国际能源计划的义务,及其他目的."

这项法律明白指出,美国石油储备可以单方面动用,也可以用於配合IEA的国际行动.

**法律授权**

第6241节明定美国总统有权下令释放石油储备.一但发生"严重的能源供应干扰"或要履行"美国在国际能源计划的义务",总统可以下令释放油储.这项法律同样地列明美国总统可以单方面动用石油储备,也可以用於配合国际协同行动.

总统下令释放油储的三个法律途径是:

(1)在总统下令释放石油储备之前,必须确定发生严重的能源供应短缺:(A)供应短缺的范围和时长很明显或可能很明显;(B)可能对国家安全或国民经济造成严重的负面影响;以及(C)由於人为破坏或不可抗力因素致使进口或国内生产的油品供应中断,所引发或可能引发的结果.(美国法典第42篇第77章第6202节第(8)款).

(2)或者总统必须证实:(A)面临紧急情况,而且供应大幅减少的范围大和持续时间长;(B)这类紧急情况已导致油品价格急遽上涨;以及(C)价格上涨可能对美国经济造成严重的负面影响(美国法典第42篇第77章6241节第(d)(2)款).

(3)美国总统可以有限度地释放石油储备,规模不超过3,000万桶,前提是他确认发生了以下情况:(A)已构成或可能导致国内或国际能源供应短缺;(B)采取行动能直接裨益,并明显防范或降低负面冲击;以及(C)国防部长已认定此举不会损及国家安全(美国法典第42篇第77章6241节第(h)(1)款).

**宽泛规定**

很多分析师宣称,战略石油储备只能用於因为战争或者禁运导致的实体石油短缺.但是上述法律列举可以动用储备的范围却大得多.法律明文指出,SPR不只用於应对实体石油短缺,也可抵御油价急升对美国经济造成的威胁.

在每种情况下,启动释储的因素都结合了实体供给和经济考量.法条对实体供给因素的说明相当宽泛,因此总统的酌情处置权几乎未有限制.

美国总统只需要证明,出现"严重的能源供应短缺"或仅仅是"国内或国际能源供应不足",就可下令释放战略石油储备.这两个条件都相当笼统,後者(授权释出最多3,000万桶战略石油储备)的门槛极低.

一旦白宫认定油价攀升威胁到经济,总统拥有很大的合法空间下令单方面释放战略石油储备,无论IEA和其他国家是否同意存在石油短缺,或是否同意采取协同行动.(完)

--译文审校 沈以文

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