《KEMP专栏》油价战争恐威胁美国能源安全意识

美国北达科他州Dickinson一处油井附近一景，摄于2016年1月21日。 REUTERS/Andrew Cullen

撰稿 John Kemp 编译 张若琪/戴素萍/张涛/陈宗琦/李爽/孙国玉

路透伦敦3月24日 - 在美国，油价政治经济学相当复杂。

美国是全球最大的石油消费国，也是最大的石油进口国之一。

但它同时也是油气资源庞大的重要产油国。

美国生产石油的成本居中，较中东大油田的产油成本昂贵，但较北极等偏远地带便宜。

美国政界人士通常最乐见油价维持在中等水准：不要贵到让驾车族感到烦恼，也不要便宜到有碍国内生产存活、进而增加对进口石油的倚赖。

上个世纪，美国摆荡在相信本身能源可自给自足和独立自主，及仰赖进口石油的极端不安之间。(《美国国家安全政策之石油稀缺意识形态》暂译“Oil scarcity ideology in U.S. national security policy”，Roger Stern，2012年出版)

最近几年，关于美国国内产量增加以及对进口的倚赖下滑方面的讨论显得乐观，甚至有些自满。不过，这种情况可能一如过往轻易就有所改变。

页岩油变革改变了美国的能源安全意识，但这要归因于高油价及一波技术创新和企业家精神。

页岩油变革与政治几乎沾不上边，但政治人物迅速邀功声称这写下美国一页成功史。

但正如油价和产量升高打消了倚赖进口的担忧，因此如果油价和产量下滑过多，这种担忧可能重燃。

**石油进口增加**

美国原油进口为逾五年来首次增加，这表明沙特战胜了页岩油生产商，赢得了市场份额之战。

根据美国能源资料协会(EIA)，截至3月18日止当周，美国进口了近840万桶/日的原油。(tmsnrt.rs/1RnbeGQ)

该周的原油进口量为2013年7月以来最高。

进口加速缘于这七天在美国海关清关的、来自沙特、委内瑞拉和尼日利亚的原油交货增加(tmsnrt.rs/1RnbcyK)。

由于油轮抵达和清关的时间不同，报告进口量每周可能发生很大变化，因此应该避免过于看重某一周的数据。

但增长趋势是显而易见的。自2015年中期以来，原油进口不断攀升。

在过去13周，平均日进口量为790万桶，高于截至2015年7月3日的13周平均水平(tmsnrt.rs/1Rnbiqn)。

进口呈上升之势，缘于美国炼厂需求强劲以及页岩油产出下降。

有些进口原油亦被存储起来。贸易商喜欢把原油存放在美国，因为美国是净消费国，而且拥有良好的金融、法律与基础设施。

在今年剩下时间内，由于炼厂提升产量以满足处于纪录高位的汽油消耗，且美国原油产出继续下降，进口几乎肯定会进一步增加。

2016年美国原油产量预计从2015年的940万桶/日降至870万桶/日，2017年降到820万桶/日。

与此同时，2016年美国油品消费料增加将近10万桶/日，2017年再增加16万桶/日。

国内产油与油品消费之间逐渐扩大的缺口，只能扩大进口原油或油品填补。

**国家安全**

从页岩油与其他高成本油品手中重新夺回市场份额，一直是沙特(沙乌地)阿拉伯与石油输出国组织(OPEC)的重要目标。

但如果市场份额的策略操作过当，可能会引发美国反感，可能衍生出政治成本。

美国国内产油增加与进口下降，被两大党决策者同声赞扬为重大成就。

在油市与全球经济相互联系的情况下，即使“能源独立”的概念纯属幻想，但国内产量增加已有助于能源安全意识的改善。

但如果价格战持续为国内产油商带来伤害，那么可能会在某个时间点引发政治回应。

1986年，当时的美国副总统布什(布希，George Bush)便警告沙特国王法赫德，表示油价稳定对美国而言是国家安全问题。

布什对沙国表示，油价下滑有利于美国经济的许多行业，但并非各行各业雨露均沾。

“这种价格下跌有两个好处，其一，我们美国一直认为，可维持下去的国内石油行业符合美国国家安全利益，”他在利雅得表示。

油价以及国家安全、控制恐怖主义和激进主义，一直都是美国和沙特阿拉伯关系的核心。

沙特决策官员强烈否认当前油价策略旨在对抗页岩油产出。

沙特阿拉伯石油部长欧那密2月在休斯顿CERAWeek对美国产油商称，“我可以再次郑重地说，我们没有对页岩油或任何既定国家或企业产出宣战。”

“我们正在做的事与屋子里每个行业代表的行为一样。我们针对的是充满挑战的市场形势，寻求在激烈竞争的环境下得到最佳的可能结果。”

“有效率的市场将决定成本曲线上边际产出所在。”

但对于这一论点中较细微的要旨，面临重大压力的美国页岩油厂商和他们的政治代表恐怕听不进去。

**选战的影响**

目前为止，能源问题在美国总统和国会选举中的影响还不大。

能让民主党更加卖力的是可再生能源问题。民主党在能源问题上的立场不是存在矛盾、就是因环保影响而非常敌视化石燃料生产。

领跑民主党提名的希拉里克林顿已经承诺，将对水力压裂法生产油气提出更严格的条件。

“我所提的条件全部得到满足时，我认为美国不会还有很多地方使用(水力压裂法生产)，”她在本月稍早的辩论中表示。

她的党内竞争对手桑德斯(Bernie Sanders)则划下了更为严格的界线，直言不讳地表示不支持水力压裂法生产。

鉴于水力压裂法生产如今占据着美国石油生产的半壁江山，上述立场或许并不切实际。

即将卸任的奥巴马政府也在针对各种形式的化石燃料生产采取更为严厉的监管立场，努力在气候问题上取得进展。

实际上，油气资源丰富的德克萨斯、北达科他、俄克拉荷马和阿拉斯加等州倾向于支持共和党，而宾夕法尼亚和俄亥俄属于摇摆州。

当前，特朗普(Donald Trump)的崛起导致共和党内部分歧严重，其更为关注保持对国会的控制上。

2012年，美国油气行业未能让国内能源生产和能源安全问题成为大选中的议题，今年该议题恐怕也不会引人注目。

但2016年的大选政治气氛异常热烈，石油生产问题或会以意想不到的方式发挥作用。(完)