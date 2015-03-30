《KEMP专栏》也门危机加剧油价空头回补涨势

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦3月26日 - 尽管也门在国际油市只是个小角色，但沙特阿拉伯及其盟国对也门的空袭推动油价每桶上涨了3美元。

据美国能源资料协会(EIA)，也门日产原油仅为13万桶，约占全球产量的0.1%，与意大利或美国堪萨斯州相仿。

也门与沙特西南部国界接壤的范围很长，但这块区域的冲突对沙特主要油田没有威胁。沙特主要油田集中在东北部。

比较重要的是，连接红海和亚丁湾及阿拉伯海的曼德海峡(Bab el-Mandeb)，有一部分海岸线属于也门。

每天约有400万桶石油途径曼德海峡，从海湾地区主要油田运往地中海和欧洲的炼厂。

与霍尔木兹海峡和马六甲海峡一样，曼德海峡也被EIA确认为全球油市的潜在“运输瓶颈”之一。

如果该海峡关闭或者变得不太安全，那么油轮将不得不改道非洲南端，这样一来就将多走数千公里并多花费几周时间。

但与霍尔木兹海峡(每日1,700万桶)和马六甲海峡(每日1,500万桶)不同的是，每日途经曼德海峡运输的原油数量相对较小，而且也有其它可替代通道，就是不太方便罢了。

石油运输瓶颈图表：here

伊朗海军官员过去曾暗示，若与美国发生军事冲突，则将争取关闭霍尔木兹海峡。

事实上，伊朗海军和革命卫队能否对抗美国第五舰队的威力，持续封锁霍尔木兹海峡，还令人怀疑。第五舰队的基地在巴林。

并没有情况暗示，也门冲突中任何一方掌握的现代化武器能够给曼德海峡的航运造成严重威胁。

因此，也门冲突导致石油生产或供应线路中断，都还是十分遥远的事。

一些分析师还是担心，冲突升级可能会把地区内的强国或产油大国也拖进来，因为沙特和伊朗分别支持冲突中的敌对方。

但对于伊朗来说，也门只是个次要问题，与之切身利益更加攸关的还是核问题谈判以及打击伊拉克境内的伊斯兰国。

伊朗可能会给也门胡塞武装打气，向他们提供资金和武器，但没有理由为了这样的边缘性问题，去冒与沙特及其盟国爆发全面军事冲突的风险。

包括沙特阿拉伯、埃及、美国和前苏联在内的外国势力影响由来已久，在也门爆发的无数内战和叛乱中分别支持不同的力量，不过这些冲突都不同程度地控制在本国境内。

因此过去24小时油价的跳涨，更大程度上是反映了油市内主要金融机构的部位调整，而不是全球石油供应面的风险。

在开始发动空袭之前，对冲基金和其他货币经理人持有的石油类衍生品空头部位创纪录高位。

据CFTC数据，截止3月17日当周，对冲基金持有的美国徳克萨斯中质油(WTI)相关期货和期权空仓达到纪录高点，相当于2.09亿桶石油；持有的布兰特原油相关期货和期权空仓相当于9,500万桶，纷纷押注油价会进一步下滑。

很多看空的对冲基金经理人和石油分析师确信，原油库存的快速增加，尤其是美国库存的上升，势必会导致油价的进一步回落。但如果市场过分做空或者做多，那么一旦出现意想不到的情况，就很可能会向另外一个方向发展。

其实布兰特原油和美国原油期货在3月18日便开始逐步上升，因为卖压逐步减弱，对冲基金也开始回补一些部位。沙特在也门发动空袭的消息得到确认，只是加剧了这种回补空头的趋势。(完)

(编译 王丽鑫/许娜/郑茵/孙茉莉 审校 蔡美珍/张若琪/王兴亚/王颖)

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