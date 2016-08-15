纽约肯尼迪机场经过搜查后未发现枪击迹象（更新版）

路透纽约8月14日 - 纽约肯尼迪机场运营当局表示，对该机场进行初步排查后，并未发现机场航站楼有发生过枪击的证据。周日稍早有报告称在该机场一个航站楼内听到枪击声。

纽约与新泽西港务局在一条推文上称，对八号航站楼进行搜查后并未发现弹壳；接到出发区有枪击的报告后，航站楼进行了人员疏散。

“出于谨慎，航站楼进行了疏散，”纽约与新泽西港务局称。“旅客应与所乘航班的航空公司联系。”

在社交媒体发布的相关视频和照片显示，数百人陆续离开八号航站楼。

南非广播公司驻纽约记者Sherwin Bryce-Pease当时正在一架从巴黎起飞、已降落在肯尼迪机场的挪威航空班机上。

“机组人员没有告诉我们任何情况，只是说飞机落地后舱门最早也要在一小时15分钟后才开启，宣布这个后，机舱内一片叹息声，”他说。

周六，有枪击发生的报告导致北卡罗来纳州罗利市一家拥挤的商场发生混乱。周六下午稍早，瑰珀翠谷购物中心内许多购物者报告听到枪击，之后商场被关闭，但搜索之后并未发现嫌疑人或弹壳。(完)