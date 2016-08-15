纽约肯尼迪机场经过搜查后未发现枪击迹象（更新版）

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透纽约8月14日 - 纽约肯尼迪机场运营当局表示，对该机场进行初步排查后，并未发现机场航站楼有发生过枪击的证据。周日稍早有报告称在该机场一个航站楼内听到枪击声。
纽约与新泽西港务局在一条推文上称，对八号航站楼进行搜查后并未发现弹壳；接到出发区有枪击的报告后，航站楼进行了人员疏散。
“出于谨慎，航站楼进行了疏散，”纽约与新泽西港务局称。“旅客应与所乘航班的航空公司联系。”
在社交媒体发布的相关视频和照片显示，数百人陆续离开八号航站楼。
南非广播公司驻纽约记者Sherwin Bryce-Pease当时正在一架从巴黎起飞、已降落在肯尼迪机场的挪威航空班机上。
“机组人员没有告诉我们任何情况，只是说飞机落地后舱门最早也要在一小时15分钟后才开启，宣布这个后，机舱内一片叹息声，”他说。
周六，有枪击发生的报告导致北卡罗来纳州罗利市一家拥挤的商场发生混乱。周六下午稍早，瑰珀翠谷购物中心内许多购物者报告听到枪击，之后商场被关闭，但搜索之后并未发现嫌疑人或弹壳。(完)
(编译 王琛；审校 李婷仪)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。