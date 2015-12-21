法航航班因发现可疑物体紧急降落系“虚惊一场”--CEO

路透巴黎/肯尼亚蒙巴萨12月20日（记者 James Regan/Joseph Akwiri） - 法航(AIRF.PA)执行长Frederic Gagey周日称，在该公司从毛里求斯飞巴黎的AF463航班上发现的可疑装置没有危害，此事系“虚惊一场”。

Gagey称，周六晚，航班上的一名乘客在卫生间发现该物体并报告机组人员后，公司决定让该航班就近在肯尼亚蒙巴萨的机场降落。

Gagey并称，该可疑物体由纸板和纸制成，含有一个定时器，该物体是在航班飞行期间被放在航班上的。

“我们目前掌握的所有信息显示，该物体不能制造爆炸或对飞机造成损伤。”Gagey在巴黎的新闻发布会上。“此事系虚惊一场。”

蒙巴萨官员Nelson Marwa称，乘客已被法航派来的另一架航班接走。有些乘客被留下来接受质询，但他未透露这些人是否被捕。

“他们（乘客）目前在飞行中，但有少许人被留下来接受质询，调查结束后（他们才能离开）。我们仍在对他们进行质询。”Marwa通过电话对路透说。

这架航班上有459名乘客和14名机组人员，他们在飞机紧急降落后利用紧急滑梯离开飞机。（完）