肯尼亚主要机场发生大火后关闭

中国特使抵达韩国 讨论朝鲜可能进行核试验问题
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。
路透内罗毕8月7日（记者 Drazen Jorgic） - 肯尼亚乔莫·肯雅塔国际机场（Jomo Kenyatta International Airport）周三发生火灾，导致国际民用航班被迫暂停，非洲东部重要的门户被关闭。
肯尼亚反恐警察负责人Boniface Mwaniki称，火灾与恐怖袭击无关，尽管当天恰逢伊斯兰武装分子同时袭击美国驻内罗毕和达累斯萨拉姆使馆15周年纪念，达累斯萨拉姆是肯尼亚邻国坦桑尼亚的经济首都。
肯尼亚当局称，他们将从周四开始准备使用国内进出港航站楼处理国际航班，用帐篷增加空间。周三晚间，国内航班恢复，出港货运航班料于数小时后恢复。
大火吞没了航站楼建筑，点亮了凌晨的天空，滚滚浓烟在几英里外都能看到。
高温多次阻碍消防员灭火，他们耗时五个小时才将大火扑灭，这是这家东非最繁忙的机场发生的最大火灾。
Mwaniki表示大火与“恐怖主义”没有关联。
“我们不想猜测，但目前我们不认为有任何关联。尽管恰逢爆炸案15周年纪念日，我们不认为这是恐怖主义。”（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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