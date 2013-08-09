肯尼亚努力争取重开大火后的机场

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透内罗毕8月8日（记者 Richard Lough） - 肯尼亚承诺周四夜间重开遭遇火灾的乔莫·肯雅塔国际机场（Jomo Kenyatta International Airport）所有国际航班，显示该机场可以从火灾中迅速恢复，尽管到达航站楼已经被烧得面目全非。
该机场是撒哈拉以南非洲第四繁忙的机场，周三清晨的一场大火席卷其国际到达楼楼，导致该机场被迫关闭。
调查人员表示，确认火灾原因还为时尚早，但排除了恐怖主义的可能性。美国联邦调查局在当地的一个部门协助了调查。
周四上午，该机场仅开放了国内航班和有限的肯尼亚航空(KQNA.NR)国际航班，使用了另一座航站楼。
“周四半夜起，其他航班都将恢复。”内阁运输部长Michael Kamau表示。
他指出，未来几天将建造一个临时航站楼，能够运送150万人次旅客。同时在国内航班航站楼外的竖立白色帐篷，帮助容纳国际旅客。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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