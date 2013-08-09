肯尼亚努力争取重开大火后的机场

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透内罗毕8月8日 - 肯尼亚承诺周四夜间重开遭遇火灾的乔莫·肯雅塔国际机场（Jomo Kenyatta International Airport）所有国际航班，显示该机场可以从火灾中迅速恢复，尽管到达航站楼已经被烧得面目全非。
该机场是撒哈拉以南非洲第四繁忙的机场，周三清晨的一场大火席卷其国际到达楼楼，导致该机场被迫关闭。
调查人员表示，确认火灾原因还为时尚早，但排除了恐怖主义的可能性。美国联邦调查局在当地的一个部门协助了调查。
周四上午，该机场仅开放了国内航班和有限的肯尼亚航空 国际航班，使用了另一座航站楼。
“周四半夜起，其他航班都将恢复。”内阁运输部长Michael Kamau表示。
他指出，未来几天将建造一个临时航站楼，能够运送150万人次旅客。同时在国内航班航站楼外的竖立白色帐篷，帮助容纳国际旅客。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。