肯尼亚袭击事件至少68人死亡 有中国公民遇难

中国特使抵达韩国 讨论朝鲜可能进行核试验问题
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。
路透内罗毕9月22日(记者 Richard Lough/Edmund Blair) - 索马里恐怖组织青年党(al-Shabaab)的武装分子周日在肯尼亚首都内罗毕一间购物中心继续劫持人质，已有至少68人在袭击事件中死亡。
隶属于基地组织的青年党要求肯尼亚从索马里撤军。在过去两年中，肯尼亚军队在索马里迫使青年党处于防守状态。
目前还未听说这些枪手提出其他要求。大约有12名枪手埋伏在超市中，不排除有女性，劫持了数量不明的人质。一家肯尼亚电视台报道称，在周六的袭击发生近36小时候，武装分子手中依然扣留有30名人质。
简短的几波枪声和爆炸声打破了一天的僵局。一名路透记者看到肯尼亚军人在推进，随着黄昏临近，两架直升飞机低低地盘旋在Westgate购物中心上方。该购物中心有几家以色列人开的卖场，外国人和富裕的肯尼亚人经常光顾这里。
尽管肯尼亚安全机构在Twitter发表评论，暗示即将采取行动，但过去的一夜并未有行动的任何迹象。
肯尼亚总统肯雅塔对此事的后果十分谨慎，只是表示，希望袭击者被击溃的机会“和我们预期的差不多”。
英国首相卡梅伦确认至少三名英国人在袭击中丧生。美国总统奥巴马致电肯尼亚总统肯雅塔，对该国遭遇“恐怖袭击”表示慰问，并愿意提供帮助惩治凶手。
袭击中还有荷兰和中国公民遇难，法国一对母女和分别来自加拿大和加纳的两位外交官也遭不幸。有美国公民在袭击中受伤。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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