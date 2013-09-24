肯尼亚称内罗毕购物中心被劫持人质全部获救

中国贸易商接到官方指令 要求退回朝鲜煤炭--消息
路透新加坡4月10日 - 据中国丹东诚泰贸易有限公司一位贸易消息人士称，中国海关部门已发布官方指令，要求贸易公司退回他们从朝鲜运来的煤炭船货。丹东诚泰为最大的朝鲜煤炭买家。
路透内罗毕9月24日（记者 Duncan Miriri/James Macharia） - 肯尼亚称该国安全部队已控制了内罗毕WestGate购物中心，在最后一批人质解救出来后，警方周二凌晨进行最后的清理行动。
周一，该购物中心多次传出枪声和爆炸声，陆续有幸存者逃出。如今，这里则是一片死寂。至少已有62人死亡，被列入失踪名单的人情况依旧不明。
索马里青年党（al Shabaab）声称对这起袭击事件负责。肯尼亚官员称，袭击者大约为10-15人。
肯尼亚安全部队认为结束围攻已然在望，并称他们控制了该购物中心。
该国一位政府官员称，经历白天的枪战和爆炸后，周一晚没有遇到袭击者的抵抗，但安全部队仍保持警惕，以防有些袭击者藏身在购物中心内部。
“我们的部队正在逐层搜查，寻找有没有人被落下。我们认为所有人质都已被解救了出来，”肯尼亚内政部在Twitter上称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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