肯尼亚购物中心再传枪声 多数被困人质已获救

路透内罗毕9月23日（记者 Duncan Miriri/James Macharia） - 一位路透目击者周一报告称，内罗毕韦斯特盖特购物中心传出持续的激烈枪声，似乎是肯尼亚安全部队在发动进攻。

肯尼亚安全部队的围攻已进入第三天，现场一位路透目击者听到持续约五分钟的激烈枪声，在一阵安静之后又传出一连串小规模、零星的爆炸声。

肯尼亚军方此前在Twitter上称，他们正在尽一切努力“尽快结束”围攻。

当被问及上述枪声时，肯尼亚军方发言人Cyrus Oguna表示无法对此置评。

肯尼亚红十字会秘书长Abbass Gullet对路透证实称，在购物中心发生持续交火。

Oguna称，大多数被困在购物中心的人质已经获救。

“大多数人质已被释放，肯尼亚国防军控制了购物中心的大部分地方，”Oguna对当地电视台KTN说道，但未提供详情。他周日晚间对英国天空新闻台（Sky News）称：“大部分人质今早以来已经获救。”

他没有提及是否击毙或抓捕武装分子一事，但表示军方指挥官希望“尽快”结束行动。在购物中心外面的路透记者仅听过非常零散的枪声和爆炸声。目前尚无被武装分子劫持人质情况的明确消息。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。