内罗毕袭击案或促使全球购物中心加强安保

2013年9月21日，武装分子对内罗毕韦斯特盖特购物中心发动恐怖袭击，一位警察在该购物中心内寻找安全地点。 REUTERS/Siegfried Modola

路透9月22日（记者 Ilaina Jonas/Mark Hosenball） - 肯尼亚首都内罗毕韦斯特盖特购物中心周六发生的致命袭击事件，令世界各地购物中心的安全问题成为关注焦点，可能引发有关方面采取措施加强安保，让安保变得更显眼。

“他们显然会加强安保，”国际购物中心协会（ICSC）发言人卡瓦纳（Malachy Kavanagh）称。他还称，肯尼亚发生这起袭击事件后，预计美国国土安全部会与美国所有购物中心的安保负责人进行沟通。

购物中心的安保措施可能会出现一些变化，其中包括休班警员进驻、增加穿制服的保安人员的数量、与当地警局更密切合作等。

索马里青年党（al-Shabaab）武装分子周六对韦斯特盖特购中心发动袭击，造成至少68人丧生、175人受伤。周日，武装分子在该购物中心继续挟持人质。遇难者包括肯尼亚、荷兰、英国和中国公民以及来自加拿大和加纳的外交人士，有一些美国公民受伤，最终伤亡人数仍不得而知。

韦斯特盖特购中心是内罗毕一家高档购物中心，有几家以色列人开的店铺，光顾者多为富有的肯尼亚人和外籍人士。

“购物中心和零售商将不得不加大安保投入，”非洲购物中心开发商BGI LLC执行长Irwin Barkan在加纳接受电话采访时说道。BGI总部位于美国，正在西非开发地产。

Barkan在前往内罗毕参加一个论坛前表示，“我希望购物中心的安保不要发展到像机场那样。”

卡瓦纳称，美国的购物者表示他们不愿接受诸如金属探测器及其他安检仪器等此类安全检查。

“9.11”事件发生后，国际购物中心协会就此调查过购物者的看法。“除非有迫在眉睫的威胁，他们普遍都表示‘不愿意’，”卡瓦纳说。

**效仿担忧**

对于美国购物中心和其他公共场所容易受到袭击，美国反恐官员和专家多年来一直私下表示担忧，这种担忧甚至在“9.11”事件前就有。

前白宫反恐顾问萨拉特（Juan Zarate）对路透称，对于反恐官员而言，其中一大担忧是有人对此类“软目标”袭击进行效仿。

“与2008年孟买袭击一样，恐怖组织明白，将恐怖活动着力在能产生巨大心里和经济影响的软目标上，可以产生战略影响，”萨拉特说。

2008年11月，10名武装分子在孟买发动连环恐怖袭击，对两家豪华酒店、一个火车站、一个犹太人聚集中心和其他地方发动攻击。

在美国，来自一家大型购物中心所有者的一位消息人士称，该公司一直都很重视安全和安保问题，并非只是在肯尼亚发生上述事件后才重视。该消息人士称，购物者可以看到一些安保举措，而有些则不是那么显而易见。

位于明尼苏达州Bloomington的大型购物中心Mall of America发言人Dan Jasper在声明中称，“我们一直都在关注相关事件，并相应调整计划。顾客的安全仍是我们的首要任务之一。”

Westfield America拒绝发表评论，仅称不对安全问题置评。澳大利亚WestfieldWDC.AX旗下拥有遍布澳大利亚、新西兰、英国和美国近100家购物中心。美国最大购物中心运营商Simon Property Group(SPG.N)也拒绝置评。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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