（修正）内罗毕袭击案落幕 肯尼亚举国哀悼三日

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路透内罗毕9月25日（记者 James Macharia/Duncan Miriri） - 肯尼亚从周三开始进行为期三天的全国哀悼活动，纪念内罗毕韦斯特盖特购物中心袭击事件的遇难者。这起事件造成至少67人遇难，但目前仍不清楚还有多少人质遭武装分子杀害。

肯尼亚总统乌胡鲁·肯雅塔（Uhuru Kenyatta）宣布最终战胜了隶属索马里青年党（al Shabaab）的武装分子，并称在行动快结束时购物中心部分区域有三层坍塌，造成一些尸体被埋，具体数量不明。

目前尚不清楚造成坍塌的原因。

肯雅塔称，在持续四天的战斗中，有五名武装分子被击毙，另有六名安全部队人员丧生。

他还称，迄今已证实的遇难平民人数为61人。该国红十字会早前称有63人下落不明，肯尼亚官员则拒绝透露这些人中有多少可能在安全部队最终清剿武装分子时遇难。

肯雅塔指出，已拘捕了11名与这起精心策划的袭击案相关的嫌疑人，但没有透露被活捉武装分子人数及在其他地方拘捕嫌疑人人数的情况。

目前也不清楚关于武装分子中有美国人和英国人的情报能否获得证实。英国消息人士称，绰号为“白寡妇”的恐怖分子可能是此次事件的元凶之一，但青年党否认有女性参加袭击。

肯雅塔对民众发表电视讲话称：“行动如今已经结束。我们感到惭愧，我们击败了袭击者。”

他宣布肯尼亚举国哀悼三天。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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