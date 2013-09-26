美司法部长称尚无证据显示有美国人参与内罗毕袭击案

克里姆林宫称俄国有开发银行与特朗普女婿的会议为常规商业行为
路透3月28日 - 俄罗斯克里姆林宫称，特朗普女婿库什纳(Jared Kushner)与俄罗斯国有开发银行Vnesheconombank之间的会议为常规商业交流。
路透华盛顿9月25日 - 美国司法部长霍尔德周三表示，尚无证据显示有美国人参与了肯尼亚首都内罗毕韦斯特盖特购物中心袭击案。
一些美国媒体之前报道称，袭击该购物中心的武装分子中可能有少数美国人或美国公民。
霍尔德在一个不相关的新闻发布会上称，美国官员仍在与肯尼亚官员一道调查这起袭击事件。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
路透约翰内斯堡3月28日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)应总统祖马(Jacob Zuma)要求，从一项投资者路演活动中返回国内。在被问及有关总统准备将他撤职的报道时，戈尔丹称“让我们拭目以待”。