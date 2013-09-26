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时事要闻 | 2013年 9月 26日 星期四 11:06 BJT

美司法部长称尚无证据显示有美国人参与内罗毕袭击案

路透华盛顿9月25日 - 美国司法部长霍尔德周三表示，尚无证据显示有美国人参与了肯尼亚首都内罗毕韦斯特盖特购物中心袭击案。

一些美国媒体之前报道称，袭击该购物中心的武装分子中可能有少数美国人或美国公民。

霍尔德在一个不相关的新闻发布会上称，美国官员仍在与肯尼亚官员一道调查这起袭击事件。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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