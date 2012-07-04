中国银行获准在肯尼亚设立代表处

独家：中国振华石油将收购雪佛龙的孟加拉天然气田-行业高管
路透北京/达卡2月22日 - 两名驻北京的中国石油业高管表示，中国国企--振华石油已与雪佛龙(Chevron)签订初步协议，将购买后者位于孟加拉的天然气田，作价约20亿美元。
路透内罗毕7月3日电---肯尼亚央行周二称，批准中国银行(601988.SS)在该国设立代表处，这可能是中国银行获准在东非全面开展业务的第一步。
中国银行已经在南非和赞比亚等国开展业务。
外资银行一直试图在肯尼亚开展业务。南非FirstRand(FSRJ.J)曾於5月表示计划收购一家中等规模的肯尼亚银行，同时也在内罗毕设立了代表处。
中国机构将内罗毕视为进军非洲的大本营，去年中国中央电视台将非洲分台设在了内罗毕。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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