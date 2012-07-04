中国银行获准在肯尼亚设立代表处

路透内罗毕7月3日电---肯尼亚央行周二称，批准中国银行(601988.SS)在该国设立代表处，这可能是中国银行获准在东非全面开展业务的第一步。

中国银行已经在南非和赞比亚等国开展业务。

外资银行一直试图在肯尼亚开展业务。南非FirstRand(FSRJ.J)曾於5月表示计划收购一家中等规模的肯尼亚银行，同时也在内罗毕设立了代表处。

中国机构将内罗毕视为进军非洲的大本营，去年中国中央电视台将非洲分台设在了内罗毕。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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